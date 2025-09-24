В Тернополе мужчина "спустил в унитаз" огромную сумму денег: что произошло

Пока владелец отсутствовал, в его квартире, по данным коммунальщиков, произошла утечка воды на рекордную сумму / © ТСН

Необычная жизненная история на днях случилась в Тернополе — по данным местных коммунальщиков, житель одной из квартир из-за неисправного сливного бачка в санузле «накрутил» воды на 173 тысячи гривен и после этого впал в состояние «ступора».

По данным «Тернопольводоканала», события, которые коммунальщики между собой назвали триллером и детективом, разворачивались так: жители одной из многоэтажек в течение нескольких месяцев жаловались на большой дисбаланс воды.

«Тернопольводоканал» начал тщательно обследовать всю многоэтажку — осматривали все квартиры и внутридомовые сети. При этом водоканаловцы никак не могли попасть в одну из квартир многоэтажки, чтобы убедиться в отсутствии утечки воды или других проблем. Работники даже оставляли хозяину записку в дверях с просьбой связаться с ними и обеспечить доступ к жилью. Однако хозяин так и не перезвонил», — сообщило предприятие на своей странице в Facebook.

В «Тернопольводоканале» к этому добавили: «Кроме того, водоканаловцы пообщались с соседями абонента и выяснили, что они хорошо слышат звук проточной воды за стеной. Чтобы убедиться, что в квартире нет утечки воды, работники «Тернопольводоканала» использовали систему для дистанционного заглушения канализации. Камера системы подтвердила опасения специалистов».

Далее, по данным коммунальщиков, ситуация потребовала немедленного вмешательства специалистов.

«Благодаря содействию ЖЭКа и жильцов многоэтажки после длительных усилий водоканаловцы попали в квартиру абонента. И ужаснулись, потому что в унитазе из-за неисправного крана и сломанного смывного бачка была непрерывная и мощная утечка воды. Вода лилась в унитаз как небольшая струя фонтана…», — сообщило предприятие.

В «Тернопольводоканале» уточнили, что в квартире был установлен и работал счетчик, а согласно его данным было использовано 4700 кубометров воды на сумму более 173 тысяч гривен. Кстати, 4700 кубометров воды равняется объемам 47 средних бассейнов.

«Время назад не вернуть. Поэтому мужчине придется заплатить «Тернопольводоканалу» за потребленную воду, которая длительное время круглосуточно лилась из бачка, более 173 тысяч гривен. По данным же квартирного счетчика было использовано более 4700 кубов. К сожалению, халатность и невнимательность абонента обернулись для него большими финансовыми затратами», — отмечают на предприятии.

В комментарии для ТСН.ua начальник отдела расчетов населения КП «Тернопольводоканал» Руслан Бурмас сообщил, что после заключения соответствующего соглашения потребитель может иметь возможность выплачивать такой долг частями.

«Речь идет о человеке среднего возраста. Но пока он такого желания не выказывал. Его реакцию можно прокомментировать так: либо ему все равно, либо он не осознал, что произошло», — говорит Руслан Бурмас.

По словам уполномоченных лиц, если потребитель откажется платить долг хотя бы по частям, то у водоканаловцев есть право и обязанность обратиться в суд и прекратить услуги водоснабжения или водоотвода для этой квартиры.

«Так просто предприятие не сможет оставить эту ситуацию», — уточняет Руслан Бурмас.

В то же время в «Тернопольводоканале» говорят, что точно неизвестно, в течение какого времени было «накручено» 4700 кубометров. Не исключают, что речь может идти о годовом сроке.

Как выяснил ТСН.ua, в то время, когда коммунальщики искали квартиру, где была большая утечка воды, они звонили и разыскивали владельцев каждой квартиры. Владелица одной из квартир находилась в Италии, но вернулась специально, чтобы убедиться в том, что авария произошла не в ее жилище.

Кроме того, как выяснил ТСН.ua, по предварительной информации, владелец квартиры — это мужчина 1947 года рождения, до этого не имевший задолженности за потребленную воду, а теперь, по данным коммунальщиков, он «находится в ступоре».

«Доступ к квартире предоставил мужчина, являющийся или родственником собственника, или арендовал у него когда-то эту квартиру. То есть у него были ключи», — сообщили нам местные жители.

Рассказывая об утечке воды в этой квартире, представитель водоканала Руслан Бурмас подчеркивает, что сейчас во многих городах Украины есть ситуации, когда владельцы жилья из-за войны находятся далеко за пределами своих городов, поэтому важно заранее позаботиться о том, чтобы входные краны были перекрыты.

Советует проверить счетчик

В свою очередь эксперт, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии для ТСН.ua высказал предположение, что счетчик жителя Тернополя мог быть неисправным, поэтому и насчитал такое огромное количество кубометров.

«В такой ситуации следует провести поверку счетчика, чтобы планировать дальнейшие действия», — говорит эксперт. И отмечает, что в Украине время от времени случались ситуации, когда, например, владелице квартиры в Киеве приходила платежка с требованием заплатить 52 тысяч гривен за потребленную тепловую энергию.

