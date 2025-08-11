В Тернополе мужчину посадили на три года в тюрьму из-за слов в суде: что он сказал

В Тернополе наказали мужчину из-за угроз на суд / © pixabay.com

В Тернополе к трем годам лишения свободы приговорили мужчину. Он во время судебного заседания угрожал убить прокурора.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, жителя Тернополя в июле 2024 года судили за кражу и хулиганство. Он во время судебного заседания мужчина заявил, что «отрежет голову» прокурору. Также он вызывающе вел себя во время слушания дела и не реагировал на замечания судьи.

Прокурор инкриминировал жителю Тернополя ч.1 ст. 345 УК Украины. Он просил наказать мужчину до 3 лет лишения свободы.

Подсудимый на суде не признал себя виновным. Он заявил, что «возможно крикнул, потому что не выдержали нервы». Он также обвинил прокурора в том, что она якобы «говорила свидетелю, что она должна говорить во время слушания дела».

На суде прокурор сказала, что когда она представляла сторону обвинения, то подсудимый угрожал ее: «Начал выражаться нецензурной бранью в ее сторону, бил руками по стеклу кабины и кричал. Но указал, что когда выйдет, то отрежет ей голову».

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 345 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Поскольку мужчина не отбыл наказание по другому приговору суда, он будет сидеть в тюрьме 3 года и 6 месяцев.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

