В Тернополе пассажиры восстали против копов, которые хотели оштрафовать маршрутчика за переполненный салон

В Тернополе пассажиры восстали против копов, которые хотели оштрафовать маршрутчика за переполненный салон

В помощь маршрутчик вызвал еще своих коллег, едва не дошло до потасовки.

В Тернополе пассажиры не давали полицейским составить протокол на водителя автобуса, который нарушил карантин.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Вопреки новым правилам он взял в салон стоячих пассажиров, в то время как должен был принимать их только на сидячие места. На конечной остановке, когда пассажиры выходили, копы заметили, что их больше дозволенного.

Но когда подошли к водителя составлять протокол, пассажиры стали на его защиту. Мол, они сами просили взять их, потому что мерзли на остановках.

В помощь маршрутчик вызвал еще своих коллег, едва не дошло до потасовки. Однако протокол на водителя копы таки составили, ему грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Новости Украины: в Тернополе пассажиры не давали полицейским составить протокол на водителя маршрутки

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