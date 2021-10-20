В Тернополе пассажиры восстали против копов, которые хотели оштрафовать маршрутчика за переполненный салон

В помощь маршрутчик вызвал еще своих коллег, едва не дошло до потасовки.
В Тернополе пассажиры не давали полицейским составить протокол на водителя автобуса, который нарушил карантин.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Вопреки новым правилам он взял в салон стоячих пассажиров, в то время как должен был принимать их только на сидячие места. На конечной остановке, когда пассажиры выходили, копы заметили, что их больше дозволенного.
Но когда подошли к водителя составлять протокол, пассажиры стали на его защиту. Мол, они сами просили взять их, потому что мерзли на остановках.
В помощь маршрутчик вызвал еще своих коллег, едва не дошло до потасовки. Однако протокол на водителя копы таки составили, ему грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.