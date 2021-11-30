В Тернополе задержали водителя, который поджигал и крушил автомобили

В полиции говорят, поджигатель нигде не работал, не судим, на учете в психбольнице не состоял.

В Тернополе сорокалетний водитель три дня уничтожал чужие машины в разных микрорайонах города. Два автомобиля он поджег, а еще три разбил.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Возил с собой канистру с бензином, обливал автомобили, по его мнению, неправильно припаркованные. Два автомобиля сжег, еще в трех разбил стекло, у всех разное – лобовое, боковое и заднее. Все машины были разных марок. Также поджег контейнер с мусором.

Сумма ущерба по предварительным подсчетам составляет несколько тысяч долларов. Мужчину задержали и его ждет избрание меры пресечения и психиатрическая экспертиза.

В полиции говорят, поджигатель нигде не работал, не судим, на учете в психушках не состоял.

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