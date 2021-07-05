В Тернопольской области глава города сделал визитки из мяса, чтобы популяризировать промысел края

В Тернопольской области глава города сделал визитки из мяса, чтобы популяризировать промысел края

В дальнейшем мужчина не исключает, что визитной карточкой станет, например, кусок ветчины.

Мэр Копичинцов — городка на Тернопольщине, изготовил собственные визитные карточки из вяленого мяса. Завакуумировал его сверху напечатал свои персональные данные и контакты. И теперь раздает потенциальным инвесторам, чтобы представлять город как колбасную столицу.

О креативных контактах узнала корреспондент ТСН Светлана Паук.

Во время знакомства мэр Копычинцев дарит кусочек мяса со своими данными. Чипсы из вяленой свинины упакованы в прозрачную пленку, размером стандартной визитки. «Мы славимся в этом регионе производителями колбасных изделий, поэтому сейчас вы можете также попробовать, взяв мою визитку», — хвастается Богдан Келичавий.

Правда, у такой визитки есть срок годности — она может быть вне холодильника в течение тридцати дней.

Или почти год в холодильнике, кстати, где сам мэр и сохраняет собственные визитки. Он даже снял об этом видео. Мол, очень удобно — захотел поесть, а ничего нет — перекусил собственными визитками. Те, кому выпала возможность попробовать подтверждают — хорошая визитка к пиву.

В Тернопольской области в городке, который славится изготовлением колбас, создали мясные визитки

Местные такому пиару удивляются. А кто-то считает, что городской глава должен заняться не пиаром, а коммунальными проблемами. Но Богдан Келичавий на все смотрит оптимистично. Говорит, что все ради рекламы общины. «Чтобы моя община чем-то отличалась и на нее обращали внимание», — уверяет мужчина.

Эти визитки — демонстрационный вариант, говорит городской голова. Не исключено, что дальше визитной карточкой может стать копиченецкая колбаса или ветчина. Потому что в маленьких Копычинцах с десяток производителей мясных изделий.

Мэр города Копычинцы на Тернопольской области сделал ноу-хау - визитку из мяса

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