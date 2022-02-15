В Тернопольской области из-за ссоры с женой мужчина сжег чужой дом

Мужчина вместе с семьей 5 лет проживали в помещении.

В с. Антоновцы Тернопольской области мужчина из-за ссоры с женой сжег дом, в котором семье разрешил пожить владелец. За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом идет речь в приговоре Шумского районного суда Тернопольской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, уроженец Луганской области вместе со своей женой и двумя малолетними детьми в 2014-2019 годах жили в доме в селе Антоновцы. В августе 2019 года после ссоры с любимой мужчина собрал вещи сожительницы и маленьких детей, сложил их посреди комнаты и поджег.

Он вышел из дома и ничего не сделал, чтобы ликвидировать возгорание, из-за чего помещение сгорело. Владелец дома ущерб оценил в 300 тыс. грн.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 194 УК Украины и приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Суд заменил реальный срок на испытательный.

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