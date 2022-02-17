В Тернопольской области кавалер на свидании украл из бюстгальтера женщины почти 21 тыс. грн

В Тернопольской области кавалер на свидании украл из бюстгальтера женщины почти 21 тыс. грн

Суд на полгода арестовал мужчину.

В с. Горошова Чертковского района Тернопольской области кавалер пригласил домой женщину и пока она спала украл из ее бюстгальтера 3 тыс. злотых.

Об этом идет речь в приговоре Борщевского районного суда Тернопольской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина в июне 2021 года пригласил в свой дом женщину. Пока потерпевшая спала, кавалер с ее лифчика украл 3 тыс. злотых, что составляет 21 742,20 грн, а из сумки – 1 тыс. грн.

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что во время разговора с подругой узнал, что в ее лифчике есть 3 тыс. злотых, а в сумке – 1 тыс. грн. Когда женщина уснула, он ограбил ее.

Потерпевшая добавила, что деньги она хранила в "чашке" лифчика. В июне ее пригласил в гости подозреваемый, и она согласилась. Женщина осталась ночевать у кавалера, а когда пришла домой, заметила, что ее ограбили.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 185 УК Украины и арестовал его на полгода. Это решение еще можно обжаловать в суде.

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