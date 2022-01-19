В Тернопольской области мать двоих детей заставили вернуть 26 тыс. грн: причина

Женщина вину признала и раскаялась.

Жительницу села Борсуки Тернопольской области заставили вернуть более 26 тыс. грн помощи малообеспеченным семьям.

Об этом идет речь в приговоре Гусятинского районного суда, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мать двоих детей обратилась о предоставлении помощи малообеспеченным семьям. В декларации она не указала, что ее муж владеет частным жилым домом, что делает невозможным начисление такой помощи. Она с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года получала денежные выплаты от государства. Ее обвинили в незаконном присвоении 26 625, 63 грн.

На суде подозреваемая признала вину и раскаялась. Она сообщила, что уже вернула государству деньги.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 УК Украины. Она должна заплатить 850 грн штрафа.

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