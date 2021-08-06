В Тернопольской области медки перекрыли дорогу из-за невыплаты зарплаты

Людей возмущает невыплата такой маленькой зарплаты.

На два часа перекрыли центральную улицу города Монастыриска на Тернопольщине персонал местной больницы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Светлана Паук.

Почти полсотни врачей и медсестер вышли на дорогу с плакатами о низких зарплатах и их невыплату. Медики требовали достойного к ним отношение — говорят, не получают больничных, отпускных и денег на оздоровление. Когда неделю назад объявили об этой акции протеста, то задолженность по зарплате составляла два месяца.

Сейчас, говорят, НЦЗУ под давлением протестующих выплатил заработную плату за июнь. Если в ближайшее время люди не получат денег за июль, то на следующей неделе обещают снова перекрывать дорогу в городе.

Медики хотят огласки проблемы, потому прибегли к таким решительным действиям, чтобы их наконец услышали и увидели в НЦЗУ. Чтобы не создавать неудобств горожанам, медики каждые полчаса пропускали транспорт.

«НЦЗУ говорят, идите за свой счет. Правильно, да, мы — не рабы. 5000 врачебной зарплаты — это позор для власти, это для всех позор такая зарплата», — убеждают врачи.

Медики монастыриской больницы перекрыли дорогу из-за задержек в выплате зарплаты

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