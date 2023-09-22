В Тернопольской области монахиням отключили свет: энергетики назвали причину

На днях на Тернопольщине в Свято-Богоявленском женском монастыре (Тернопольская епархия УПЦ (МП), где находятся пожилые люди, была выключена электроэнергия. Представители УПЦ расценили этот шаг как очередное давление и дискриминацию на религиозной почве. В свою очередь в "Тернопольоблэнерго" говорят, что предупреждали об отключении и советуют монастырю урегулировать свои отношения с заповедником.

Три стороны конфликта – представитель УПЦ, "Тернопольоблэнерго" и директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в комментарии для ТСН.ua высказали свои точки зрения на этот счет.

"Это сделано намеренно, с грубым нарушением всех норм. Часть помещений находится в собственности монастыря и к музею не имеет никакого отношения, но были подключены к одному источнику энергии. Энергетики отключили все помещения, несмотря на то, что не имели права отключать эти корпуса, не имеющих отношения к музею и заповеднику", – рассказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Климент.

Он добавил: "Есть договоры, которые они разрывать не имели права. Причина в том, что заповедник отказался продлевать договор пользования с монастырем. Это давление, это нарушение закона, это подставное расторжение договоров. Это будет обжаловано в суде. Это выглядит как дискриминация граждан по религиозным признакам, потому что безосновательно не продлевают договор, хотя все документы имеются. Монастырь 30 лет возрождал эти помещения".

В свою очередь директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Вадим Микулич в комментарии для ТСН.ua заявил: "Я к поставке электроэнергии никакого отшения не имею. Есть поставщик, связывайтесь с ним. У них (монастыря – Ред.) было прямое соглашение с поставщиком".

Энергетики говорят, что предупреждали

В "Тернопольоблэнерго" сообщили, что электроэнергию действительно отключили, но сделали это после предупреждения.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил коммерческий директор ОАО "Тернопольоблэнерго" Сергей Оляницкий.

"Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии УПЦ (далее – Монастырь) пользовался объектами по адресу ул. Дубенская, 2 в г. Кременец на основании договора № 5 от 03.09.2018 г. "О безвозмездном пользовании религиозной общиной недвижимым имуществом является государственной собственностью" (далее – договор № 5), заключенного между Монастырем и Государственным историко-архитектурным заповедником (ГИАЗ). Распределение электрической энергии к объекту "Монастырь" по адресу ул. Дубенская, 2 в г. Кременец Тернопольской области проходил на основании договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, заключенного путем присоединения потребителя к условиям публичного договора на условиях действующих договоров о поставках электрической энергии".

К этому Сергей Оляницкий добавил: "О распределении электрической энергии к другим объектам по адресу ул. Дубенская, 2 в г. Кременец, принадлежащих Свято-Богоявленскому женскому монастырю Тернопольской епархии УПЦ на праве частной собственности, договорных отношений между оператором системы распределения электрической энергии ОАО "Тернопольоблэнерго" в лице Кременецкого РЭС не существует".

Кроме этого, в "Тернопольоблэнерго" отметили: "Договор № 5 от 03.09.2018 года о безвозмездном пользовании религиозной общиной недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью по адресу ул. Дубенская, 2 в г. Кременец имел срочный характер. Срок его действия истек 03.09.2023 г. Государственный историко-архитектурный заповедник сообщил Кременецкому РЭС, что договор о пользовании объектами по адресу улица Дубенская, 2 г. Кременец заключаться или продолжаться с Монастырем не будет. пользоваться указанными объектами".

Объясняя причины отключения, энергетики добавили: "Абзац 2 п. 4.27 ПРРЕЭ говорит, что действие договора потребителя о предоставлении услуг по распределению (передаче) электроэнергии досрочно прекращается в случае получения оператором системы от нового или от предыдущего владельца (пользователя) объекта потребителя документального подтверждения факта смены владельца (пользователя) этого объекта Учитывая вышеприведенные обстоятельства дела и нормы ПРРЕЕ публичный договор потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии заключенный между Монастырем и оператором системы распределения электрической энергии ОАО "Тернопольоблэнерго" утратил свою силу, а согласно абзацу 3 п.1.2.15 ПРРЕЕ потребление электрической энергии без договора не допускается".

Кроме этого, в "Тернопольоблэнерго" отметили: "Кременецкий РЭС, руководствуясь абзацем 6 ч. 1 п.7.5 ПРРЕЭ, позволяющим прекращать полностью или частично поставку электрической энергии потребителю оператором системы при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключения в случае истечения срока действия, расторжения или не заключения договора между потребителем и оператором системы, направил Монастырю предупреждение о прекращении электроснабжения заказным письмом. .

По словам Сергея Оляницкого, монастырь получил предупреждение о прекращении электроснабжения 04.09.2023, а отключение произошло 18.09.2023, оператором системы распределения были соблюдены сроки предупреждения потребителя о дате и времени отключения.

"В период между получением предупреждения о прекращении электроснабжения и фактическим прекращением электроснабжения Монастырь имел возможность и время урегулировать свои отношения с Государственным историко-архитектурным заповедником и предоставить соответствующие документы для заключения договора о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, о чем Кременецкий РЭС сообщал Свято- Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии УПЦ», – резюмировал Сергей Оляницкий.

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