В Тернопольской области полиция окружила Свято-Богоявленский женский монастырь: что произошло

Новый религиозный конфликт возник на Тернопольщине – на этот раз в Свято-Богоявленском женском монастыре Тернопольской епархии УПЦ (МП) в городе Кременец.

Как сообщили религиозные паблики, сегодня, 4 сентября правоохранители оцепили монастырь якобы с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Также, по сообщениям пабликов, людей в святыню пускают только после предъявления паспорта.

Ситуацию для ТСН.ua прокомментировали непосредственно в самой епархии и главке полиции.

"Видим, какая обстановка по всей Украине. Есть угроза выселения. Ситуация неправовая, есть грубые системные нарушения против Украинской православной церкви. Сейчас молимся, стараемся защищать законным способом", – сообщил секретарь Тернопольской епархии УПЦ, протоиерей Стефан Балан.

В свою очередь, правоохранители ответили ТСН.ua, что их функция – обеспечение безопасности.

"Вчера, 3 сентября, завершился договор о безвозмездном использовании религиозной общиной недвижимым имуществом, которое является государственной собственностью", — сообщил ТСН.ua заместитель начальника отдела коммуникаций ГУНП в Тернопольской области Андрей Василик.

И добавил: "Руководство Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника обратилось в полицию, чтобы был обеспечен публичный порядок во время работы комиссии заповедника по возвращению имущества по пользованию монастырем в государственную собственность. Что и происходит сегодня. Полицейские сейчас осуществляют меры по обеспечению публичной безопасности" и порядка во время работы этой комиссии. На данный момент нарушение порядка не допущено. Работает комиссия, выселения нет. Комиссия осматривает, описывает, проверяет".

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