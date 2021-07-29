В Тернопольской области сорванная крыша пролетела десятки метров и повредила дома и авто

В Тернопольской области сорванная крыша пролетела десятки метров и повредила дома и авто

Полицейским и спасателям пришлось остановить движение транспорта, чтобы могли работать коммунальщики.

Поваленные деревья и снесенные крыши — непогода наделала беды на Тернопольщине.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В городе Залещики сильный порывистый ветер сорвал жестяную кровлю с трехэтажного жилого дома и отнес ее в сторону на тридцать метров. Приземлились металлические листы на крышу другого сооружения, повредив его. А также на машину, которая проезжала по дороге.

Полицейским и спасателям пришлось остановить движение транспорта, чтобы могли работать коммунальщики. Ведь убирать приходилось и поваленные деревья.

Последствия непогоды ликвидируют и на Львовщине. Там больше убытков в городке Золочев.

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