В Тернопольской области сорванная крыша пролетела десятки метров и повредила дома и авто

Полицейским и спасателям пришлось остановить движение транспорта, чтобы могли работать коммунальщики.
Поваленные деревья и снесенные крыши — непогода наделала беды на Тернопольщине.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
В городе Залещики сильный порывистый ветер сорвал жестяную кровлю с трехэтажного жилого дома и отнес ее в сторону на тридцать метров. Приземлились металлические листы на крышу другого сооружения, повредив его. А также на машину, которая проезжала по дороге.
Полицейским и спасателям пришлось остановить движение транспорта, чтобы могли работать коммунальщики. Ведь убирать приходилось и поваленные деревья.
Последствия непогоды ликвидируют и на Львовщине. Там больше убытков в городке Золочев.