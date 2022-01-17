В Тернопольской области суд запретил двум парням до 18 лет ходить на дискотеки: что они натворили

В Тернопольской области суд запретил двум парням до 18 лет ходить на дискотеки: что они натворили

Подросткам также запретили выходить из дома без сопровождения взрослых.

В Тернопольской области суд запретил двум подросткам гулять вечером без сопровождения родителей. Также им категорически нельзя посещать развлекательные заведения, в том числе дискотеки.

Об этом идет речь в приговоре Шумского районного суда, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, подростки учатся на 2 и 3 курсе профессиональных училищ. Они 19 августа 2021 года на территории фермерского хозяйства украли 686 метров кабелей. В ОАО "Тернопольоблэнерго" Шумского РЭС убытки оценили в 3280 грн.

На суде подростки свою вину признали и раскаялись. Родители парней сообщили, что уже возместили компании нанесенный ущерб. Это подтвердили также и в ОАО "Тернопольоблэнерго" Шумского РЭС.

Суд признал парней виновными по ч. 2 ст. 185 УК Украины. Судья решил применить к ним воспитательные меры. Им с 21:00 до 6:00 запретили находиться за пределами дома без сопровождения взрослых. Также подросткам запретили посещать развлекательные заведения. Эти запреты будут действовать до тех пор, пока осужденным не исполнится 18 лет. Родители несовершеннолетних должны заплатить 858 грн за проведение экспертизы. Это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

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