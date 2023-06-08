В Тернопольской области юную спортсменку убила сломанная доска на санной трассе: ребенок умер до приезда скорой

В Тернопольской области выясняют обстоятельства смерти 15-летней спортсменки, которая погибла во время спуска на санной трассе. Тело девочки насквозь проткнуло отломившейся доской, школьница погибла до приезда медиков. Это единственная санная трасса в Украине и, как выяснилось, капитального ремонта, здесь не делали лет двадцать, говорится в ТСН.

“Горела, горела настолько... Любой дождь, снег она все равно ходила на ту санную трассу”, — рассказывает мама Оксана, держа в руках медали дочери Дианки.

Санным спортом Диана занималась год, три раза в неделю она ездила на тренировку за город. Трагедия произошла практически на глазах у тренера. Трассу она осмотрела, спуститься успели несколько детей. Когда ехала Диана – одна из досок откололась и проткнула девочку. “Когда я прибежала. Это небольшое расстояние, сестра начала кричать вызывай скорую”, — вспоминает тренер Анжела Майборода.

Однако школьница скончалась до приезда медиков.

Загибла на санній трасі спотсменка Діана

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После смерти дочери Оксана узнала, что ранее дети уже травмировались на этой трассе. "Кто-то тоже из детей ехал и отломилась также доска и владелец, тот Малищик Анатолий, он ту доску не сказал ремонтировать, он просто туда ее обратно запихал, сделали вид, будто ничего не было", — рассказывает женщина.

Тренер подтверждает, что не раз приходилось самостоятельно ремонтировать трассу.

Деревянная трасса протяженностью более километра на балансе местной спортивной школы. Не ремонтировали ее около двадцати лет, только залатовали проблемные участки. "В прошлом году отремонтировали 120 метров, при наличии средств ремонтируем", — убеждает директор детско-юношеской спортивной школы Анатолий Малищик.

Городской же голова говорит, трасса в аварийной стали уже давно, однако на ремонт не было денег. Кроме того, все усложняло то, что трасса не в коммунальной собственности и деньги из госбюджета на нее не выделяли. Она уже в аварийном состоянии не один год. "Фактически нуждалась (ремонта — ред.) уже несколько лет, постоянно не хватало ни на что средств”, — убеждает Андрей Смаглюк.

В полиции по факту гибели ребенка открыли уголовное производство. “Выясняем, когда производился последний ремонт, кто ответственен за технику безопасности. Полицейские изъяли все документы, имеющиеся в этом заведении, назначили соответствующие экспертизы”, — сообщили в полиции.

После трагедии в Тернопольской области проверят все спортивные учреждения, где тренируются дети и взрослые. Младшая сестра Дианы — Настя, которая уже год занималась санным спортом, больше на трассу не придет. Мама же надеется – все виновные будут наказаны. А трассу, где готовят будущих чемпионов, не закроют, а отремонтируют.

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