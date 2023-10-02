В ТіkТоk "ожила" Леся Украинка: как блогер воспроизводит образы известной писательницы

Cоцсети заполонили видео девушки, которая очень похожа на известную украинскую писательницу Лесю Украинку. Каждое из видео Иванны – в образе Леси собирает по несколько сотен тысяч, а то и миллионы просмотров.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Гущик.

Иванна Яковенко рассказала, что где-то от 7 класса ее начали сравнивать с Лесей Украинкой. Поначалу она это отрицала, однако теперь видит все больше похожего. Уже сейчас Иванна признает — вкусы с поэтессой совпадают. Она тоже любит одевать юбки и красивые рубашки.

"Все эти рубашки, в которых я снималась, я их все одеваю и в обычной жизни. Эта больше всего нравится, потому что есть воротничок вот красивый", — говорит реконструктор Иванна Яковенко.

Иванна Яковенко в образе Леси Украинки

Часть одежды тиктокер шьет сама, часть ищет на барахолках

"Украшения — вот это, например, гердан, это копия узора, который изображен именно на Лесе — есть фотография у нее. Мне ее подарила подписница", — говорит Иванна.

А все началось в августе. Когда девушка попыталась воспроизвести образ писательницы. А то, что получилось, запостила в интернет.

"Видео, которое больше всего набрало просмотров в ТіkТоk — это первая съемка Леси, я честно говоря не рассчитывала вообще. Просто получилось хорошо и тогда началось внимание и я подумала, а людям это интересно и начала делать больше такого контента", — говорит Иванна Яковенко .

Родственников из семейства Косачей, уверяет девушка, нет. Ни один из ее родственников на них не похож. Как и Леся Украинка, Иванна родом из Житомирской области, играет на музыкальных инструментах, постоянно учится, имеет математическое образование, а еще она фотограф — и обожает все, где можно творить. Обычно на съемку девушка собирается сама, иногда ей помогает фотограф Яна. Подружились через ТіkТоk. Теперь воссоздают прошлое вместе.

Прическа, шляпа, украшения. И Иванна все больше превращается в Лесю. А пока Иванну в роли Леси приглашают проводить экскурсии по музею.

Облик, говорит девушка — лишь способ напомнить о славных украинцах.

"Я не остаюсь в прошлом. Это просто образ на себя примерить, создать родную машину времени для других и для себя, на секунду заглянуть в прошлое", – говорит Иванна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 за 2 октября 2023 | Новости Украины

Напомним, в Днепре 8-летняя София собирает средства для подразделения отца.

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