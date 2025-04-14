"В то время я не думал": 13-летний Кирилл впервые рассказал, как спас людей из "троллейбуса смерти" в Сумах

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Кирилл Ильяшенко, спасший людей из «троллейбуса смерти» в Сумах, рассказал, что в то время действовал на адреналине.

Об этом он сказал в эфире ТСН.

«В то время я не думал, я действовал. Я был на адреналине, делал все. Я нигде не учился, это был первый опыт в таком состоянии. Я смог пообщаться с друзьями, они очень беспокоились», — рассказал Кирилл.

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Мать парня говорит, что ей очень тяжело вспоминать 13 апреля, когда российские оккупанты нанесли кровавый ракетный удар по Сумам.

«Мы были вместе в автобусе. Трудно вспоминать вчерашний день. Эта картинка стоит перед глазами. Мы этой ночью не смогли спать», — говорит мать Кирилла.

Она рассказала, что ни для нее, ни для Кирилла угрозы жизни нет.

«У Кирилла остались два обломка в голове, но они не представляют опасности», — добавила она.

Дата публикации 14:22, 14.04.25 Количество просмотров 22 Юный герой вживую! История 13-летнего Кирилла Ильяшенко, который спасал людей в Сумах!

Напомним, во время ракетного удара по Сумам Кирилл Ильяшенко сам получил обломочное ранение в шею, впрочем, не растерялся и бросился спасать тех, кто еще был жив. Мальчик выбил стекло, разблокировал дверь и помог выйти пассажирам.

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