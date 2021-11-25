В ток-шоу "Право на владу" 25 ноября будут говорить об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину

В ток-шоу "Право на владу" 25 ноября будут говорить об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину

В четверг, 25 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 25 ноября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать угрозу полномасштабного вторжения России в Украину. Эту информацию муссируют мировые медиа, а российские – активно нагнетают истерию. Мол, "Искандеры" и авиация в сутки сметут украинские военные объекты, защиту и армию.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, насколько серьезна угроза на этот раз и готова ли Украина отбить массовое наступление, если россияне решат привлечь все свои силы. В студии попытаются ответить на вопрос: чего хочет добиться Путин и ограничатся ли западные партнеры своей традиционной "глубокой обеспокоенностью", если враг решится на открытое вторжение. Будут говорить и о том, можно ли отвлечь угрозу и как это сделать.

В программе примут участие:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица,

советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,

чрезвычайный и полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник,

советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,

министр обороны (2019-2020), председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк,

эксперт Украинского института будущего, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон) Андрей Илларионов,

народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич,

главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина,

президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 25 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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