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В ток-шоу "Право на владу" обсудят обострение ситуации с COVID-19 в Украине и налоговую амнистию

В ток-шоу "Право на владу" обсудят обострение ситуации с COVID-19 в Украине и налоговую амнистию

Право на владу

В четверг, 21 октября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 21 октября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать, как развивается ситуация с коронавирусной болезнью в Украине и особенности вакцинальной кампании. Вторую часть выпуска программы посвятят налоговой амнистии.

Все больше областей Украины переходят в "красную зону" из-за текущей ситуации с COVID-19. Больницы перегружены, а очереди на вакцинацию растут. Эксперты, политики и гости студии подискутируют, какие действия помогут стабилизировать ситуацию в стране и как повлияет новая волна болезни на жизнь украинцев.

Во второй части выпуска Наталья Мосейчук и гости студии поднимут тему налоговой амнистии в Украине. С 1 сентября украинцам позволили в течение года легализовать свои доходы, заплатив налог 5-7%. В студии "Право на владу" подискутируют, кому стоит не упустить эту возможность, а кто не сможет ею воспользоваться при каких обстоятельствах? Что грозит тем, кто не станет узаконивать то, что нажито теневым заработком? Кто и почему уже пришел к налоговикам с так называемой нулевой декларации?

Эксперты попытаются ответить на вопрос: стоит ли переживать тем, кто не накапливает наличные, но имеет чуть больше, чем официально зарабатывает? Какие подводные камни не предусмотрели законодатели и с какими трудностями столкнулись те, кто уже пытается легализоваться?

В программе примут участие:

  • глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев,
  • лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • в.и. председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников,
  • советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
  • бизнесмен Гарик Корогодский,
  • глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,
  • народный депутат от "Слуги народа", комитет по вопросам бюджета Леся Забуранная,
  • соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,
  • народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко,
  • адвокат Богдан Янкив,
  • народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов,
  • глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий,
  • врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области Иван Черненко,
  • заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец,
  • заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы Денис Сурков,
  • волонтер из Харькова Наталья Попова,
  • глава Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий,
  • предприниматель Юлия Глушко.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 21 октября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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