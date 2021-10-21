В ток-шоу "Право на владу" обсудят обострение ситуации с COVID-19 в Украине и налоговую амнистию

В ток-шоу "Право на владу" обсудят обострение ситуации с COVID-19 в Украине и налоговую амнистию

В четверг, 21 октября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 21 октября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать, как развивается ситуация с коронавирусной болезнью в Украине и особенности вакцинальной кампании. Вторую часть выпуска программы посвятят налоговой амнистии.

Все больше областей Украины переходят в "красную зону" из-за текущей ситуации с COVID-19. Больницы перегружены, а очереди на вакцинацию растут. Эксперты, политики и гости студии подискутируют, какие действия помогут стабилизировать ситуацию в стране и как повлияет новая волна болезни на жизнь украинцев.

Во второй части выпуска Наталья Мосейчук и гости студии поднимут тему налоговой амнистии в Украине. С 1 сентября украинцам позволили в течение года легализовать свои доходы, заплатив налог 5-7%. В студии "Право на владу" подискутируют, кому стоит не упустить эту возможность, а кто не сможет ею воспользоваться при каких обстоятельствах? Что грозит тем, кто не станет узаконивать то, что нажито теневым заработком? Кто и почему уже пришел к налоговикам с так называемой нулевой декларации?

Эксперты попытаются ответить на вопрос: стоит ли переживать тем, кто не накапливает наличные, но имеет чуть больше, чем официально зарабатывает? Какие подводные камни не предусмотрели законодатели и с какими трудностями столкнулись те, кто уже пытается легализоваться?

В программе примут участие:

глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев,

лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

в.и. председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников,

советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,

бизнесмен Гарик Корогодский,

глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,

народный депутат от "Слуги народа", комитет по вопросам бюджета Леся Забуранная,

соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,

народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко,

адвокат Богдан Янкив,

народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов,

глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий,

врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области Иван Черненко,

заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец,

заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы Денис Сурков,

волонтер из Харькова Наталья Попова,

глава Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий,

предприниматель Юлия Глушко.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 21 октября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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