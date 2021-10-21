В ток-шоу "Право на владу" обсудят обострение ситуации с COVID-19 в Украине и налоговую амнистию

В четверг, 21 октября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 21 октября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать, как развивается ситуация с коронавирусной болезнью в Украине и особенности вакцинальной кампании. Вторую часть выпуска программы посвятят налоговой амнистии.
Все больше областей Украины переходят в "красную зону" из-за текущей ситуации с COVID-19. Больницы перегружены, а очереди на вакцинацию растут. Эксперты, политики и гости студии подискутируют, какие действия помогут стабилизировать ситуацию в стране и как повлияет новая волна болезни на жизнь украинцев.
Во второй части выпуска Наталья Мосейчук и гости студии поднимут тему налоговой амнистии в Украине. С 1 сентября украинцам позволили в течение года легализовать свои доходы, заплатив налог 5-7%. В студии "Право на владу" подискутируют, кому стоит не упустить эту возможность, а кто не сможет ею воспользоваться при каких обстоятельствах? Что грозит тем, кто не станет узаконивать то, что нажито теневым заработком? Кто и почему уже пришел к налоговикам с так называемой нулевой декларации?
Эксперты попытаются ответить на вопрос: стоит ли переживать тем, кто не накапливает наличные, но имеет чуть больше, чем официально зарабатывает? Какие подводные камни не предусмотрели законодатели и с какими трудностями столкнулись те, кто уже пытается легализоваться?
В программе примут участие:
- глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев,
- лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- в.и. председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников,
- советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
- бизнесмен Гарик Корогодский,
- глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,
- народный депутат от "Слуги народа", комитет по вопросам бюджета Леся Забуранная,
- соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,
- народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко,
- адвокат Богдан Янкив,
- народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов,
- глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий,
- врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области Иван Черненко,
- заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец,
- заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы Денис Сурков,
- волонтер из Харькова Наталья Попова,
- глава Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий,
- предприниматель Юлия Глушко.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 21 октября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.