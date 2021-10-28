В ток-шоу "Право на владу" обсудят потенциальный локдаун из-за COVID-19 и ситуацию с вакцинацией в Украине

В четверг, 28 октября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 28 октября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать мрак легкомыслия, охвативший Украину из-за коронавируса, и его цену.
Ежедневные печальные рекорды смертности и новых заражений коронавирусом в Украине откровенно пугают. Однако многие украинцы не спешат вакцинироваться.
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Что более важно: коллективная безопасность или личная свобода выбора? Эксперты, политики и гости студии подискутируют, кто и зачем раздувает антивакцинаторские настроения. Эксперты попытаются ответить на вопрос: почему многие украинцы покупают "ковидные-сертификаты" на черном рынке и способны ли власти остановить вакханалию подделок?
Также будут говорить о том, когда больницы уже не смогут принимать новых больных и что происходит с пациентами за стенами инфекционных отделений.
В программе примут участие:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- министр здравоохранения Виктор Ляшко,
- глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий,
- врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова,
- глава Национальной полиции Игорь Клименко,
- народная депутат, объединение "Справедливость" Ольга Стефанишина,
- народный депутат, "Оппозиционная платформа – При жизни" Нестор Шуфрич,
- и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов,
- городской глава Моршин Руслан Ильницкий,
- владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давыденко,
- представитель ОО "Вакцинация: свободный выбор" Захар Милютин
- другие.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 28 октября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.