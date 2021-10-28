В ток-шоу "Право на владу" обсудят потенциальный локдаун из-за COVID-19 и ситуацию с вакцинацией в Украине

В ток-шоу "Право на владу" обсудят потенциальный локдаун из-за COVID-19 и ситуацию с вакцинацией в Украине

В четверг, 28 октября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 28 октября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать мрак легкомыслия, охвативший Украину из-за коронавируса, и его цену.

Ежедневные печальные рекорды смертности и новых заражений коронавирусом в Украине откровенно пугают. Однако многие украинцы не спешат вакцинироваться.

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Что более важно: коллективная безопасность или личная свобода выбора? Эксперты, политики и гости студии подискутируют, кто и зачем раздувает антивакцинаторские настроения. Эксперты попытаются ответить на вопрос: почему многие украинцы покупают "ковидные-сертификаты" на черном рынке и способны ли власти остановить вакханалию подделок?

Также будут говорить о том, когда больницы уже не смогут принимать новых больных и что происходит с пациентами за стенами инфекционных отделений.

В программе примут участие:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

министр здравоохранения Виктор Ляшко,

глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий,

врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова,

глава Национальной полиции Игорь Клименко,

народная депутат, объединение "Справедливость" Ольга Стефанишина,

народный депутат, "Оппозиционная платформа – При жизни" Нестор Шуфрич,

и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов,

городской глава Моршин Руслан Ильницкий,

владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давыденко,

представитель ОО "Вакцинация: свободный выбор" Захар Милютин

другие.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 28 октября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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