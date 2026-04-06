- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1263
- Время на прочтение
- 1 мин
В трамвае в Киеве перевозили гроб: что известно
Что говорят транспортники о нетипичном багаже.
В Киеве в салоне трамвая перевозили гроб. Соответствующее видео опубликовали в Сети, мол, в трамвае на Куреневке перевозили гроб.
Вероятно, что необычный багаж перевозили в транспорте чтобы записать очередное видео для социальных сетей и лайков. Судя по видео, гроб перевозили в вечернее время, когда в транспорте не много пассажиров. Пока неизвестно, кто это сделал.
В полиции Киева говорят, что обращений граждан по этому случаю к ним не поступало.
Наконец, гроб могли перевозить, как багаж оплатив его перевозку. Вероятно, что пассажиры попросили водителя и он позволил занести «багаж» в салон.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА подчеркивают, что в городском транспорте действуют общие правила перевозки багажа: он должен соответствовать установленным ограничениям и не создавать дискомфорта для других пассажиров.
«Очевидно, что такая ситуация является нетипичной, поэтому в подобных нестандартных ситуациях решение обычно принимается (водителем) на месте с учетом обстоятельств», — объяснили ситуацию в Департаменте.
