В трамвае в Киеве перевозили гроб: что известно

В Киеве в салоне трамвая перевозили гроб в салоне трамвая / © Киевпастранс

В Киеве в салоне трамвая перевозили гроб. Соответствующее видео опубликовали в Сети, мол, в трамвае на Куреневке перевозили гроб.

Вероятно, что необычный багаж перевозили в транспорте чтобы записать очередное видео для социальных сетей и лайков. Судя по видео, гроб перевозили в вечернее время, когда в транспорте не много пассажиров. Пока неизвестно, кто это сделал.

В полиции Киева говорят, что обращений граждан по этому случаю к ним не поступало.

Гроб в салоне трамвая / © скриншот с видео

Наконец, гроб могли перевозить, как багаж оплатив его перевозку. Вероятно, что пассажиры попросили водителя и он позволил занести «багаж» в салон.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА подчеркивают, что в городском транспорте действуют общие правила перевозки багажа: он должен соответствовать установленным ограничениям и не создавать дискомфорта для других пассажиров.

«Очевидно, что такая ситуация является нетипичной, поэтому в подобных нестандартных ситуациях решение обычно принимается (водителем) на месте с учетом обстоятельств», — объяснили ситуацию в Департаменте.

