В трауре и с комендантским часом на несколько суток: Херсон закрыли, а врачи продолжают борьбу за жизнь раненых

Четыре десятка пострадавших в результате обстрела Херсона и близлежащих громад до сих пор остаются в больницах. По данным Херсонской военной администрации, 21 человек прооперирован, среди которых и тяжелораненый 7-летний мальчик. В городе второй день траура и длительный комендантский час, который продлится до утра понедельника, говорится в ТСН.

Херсон закрыли на въезде и выезде. Городские магазины работали до 19 часов вечера, общественный транспорт прекратил свою работу значительно раньше. Во время комендантского часа в городе будут работать только экстренные службы и коммунальщики. Как заверили в Херсонской ОВА, все работники, которые будут задействованы в работе во время комендантского часа, уже получили необходимые разрешения и спецпропуска.

Эвакуационный транспорт для желающих покинуть город будет работать в очередном режиме. Людей просят иметь с собой документы и с 20 часов вечера без необходимости не выходить на улицу. “Необходим этот комендантский час, чтобы правоохранители могли провести антидиверсионные мероприятия, к тому же мы видим как 3 мая обстреляли Херсон и думаю будет нелишне для того, чтобы наши ВСУ активно поработали по врагу, им эти дни, и не переживали за гражданских, которые могут быть на улицах города”, — объясняет зачем нужен комендантский час продолжительностью в 58 часов спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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Автобусные рейсы, на которые уже были куплены билеты, не будут отменять в связи с закрытием города. Имеющие билеты в сопровождении полиции смогут добраться, куда планировали. Общественный транспорт, ныне курсирующий в городе бесплатно, снова заработает с утра понедельника.

В Херсоне второй день траура по погибшим в результате мощных обстрелов города и области 3 мая. Тогда погибли 22 человека, впоследствии от тяжелых осколочных ранений умер врач. Он с супругой в момент обстрела находился в супермаркете. Еще 46 человек получили минно-взрывные травмы. Среди пострадавших и ребенок, сейчас он находится в реанимации.

Военная администрация распорядилась, чтобы родственники погибших и раненые получили материальную помощь. Речь идет о суммах от 20 до 50 тысяч гривен. В настоящее время 10 из пострадавших херсонцев уже лечатся амбулаторно.

Евгений показывает обломок града, которым россияне накрыли жилой район Херсона. Из-под асфальта, на дороге прямо посреди двора торчит часть реактивного снаряда. Во время обстрела он со своими детьми был дома, спрятаться подальше от окон не успели. Один из боеприпасов попал в квартиру на третьем этаже и разорвался посреди комнаты. Жителей спасло то, что в момент удара были не в комнате. “Сидел парень, с другом играли, пошли на балкон покурить, когда вошли, прилетел снаряд прямо в зал. Мама зовет, что упала на стекло. Вся комната иссечена, куча осколков, повезло, что пошли курить”, – рассказывают люди.

Дыра на крыше супермаркета и кровь возле магазина. Снаряд разорвался прямо над головами покупателей и здешних работников. Погибли более десятка местных. Вера работает в расположенной неподалеку школе, там от удара выбило стекла. Супруги, погибшие от попадания снаряда в супермаркет, были соседями. 23-й жертвой российских обстрелов стал херсонский врач-онколог Александр Моргунов. Он скончался в больнице от полученных ранений.

Фото сделано через несколько минут после взрыва в супермаркете, где окровавленного Егора занимает его раненая мама, уже облетело все мировые СМИ. Мальчику 6 с половиной лет, он получил минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения. "У него осколочные ранения лица, грудной клетки, верхние и нижние конечности также, он имел проникающее ранение забрюшной брюшины", — говорит главный врач детской областной больницы Херсона Инна Холодняк.

Егор уже в реанимации. Позади сложная несколькочасовая операция – медикам удалось достать обломки российской ракеты из брюшной полости. К счастью, вражеское железо жизненно важные органы не задело. “Удаленная заноза размер от 3 см, состояние ребенка стабильное, жизни ничего не угрожает. Дети получают тяжелые минно-взрывные травмы. Это простить невозможно и за это должны нести ответственность те, кто это творит”, — добавляет врач.

После гибели троих своих работников сеть строительных материалов заявила о закрытии гипермаркета в Херсоне. Закрыта и заправка, где ранения получили с десяток посетителей.

Коммунальщики убирают последствия разрушений по городу и у железнодорожного вокзала в частности. Спасатели помогают местным перекрывать выбитые от ударной волны окна.

Запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы, которыми россияне обстреляли областной центр и несколько близлежащих общин, забрали жизни 23 человек, 46 ранены.

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