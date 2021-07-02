В трех реках Кропивницкого уже 10 лет запрещают купаться

В воде значительное превышение кишечной палочки.

В Кропивницком, где проживает более 200 000 человек, есть три реки, но нет ни одного пляжа. Купаться в местных загрязненных водоемах горожанам запретили более 10 лет назад.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

На берегу кучи мусора, в воде — дохлая рыба и отдыхающие — так выглядят берега кропивницких рек. В городе нет ни одного официально обустроенного пляжа. Потому что вода в водоемах загрязнена кишечной палочкой. «Показатели превышают нормативные значения от 10 до 23 раз. Об этом мы сразу сообщили органы власти и местного самоуправления, потому что эти пляжи не имеют своих балансодержателей, были расставлены предупреждающие таблички», — отмечает руководитель Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней Надежда Оперчук.

Никакой таблички, что купаться здесь запрещено на пляже не видно. Впрочем отдыхающие и сами знают, что вода здесь опасна. «Нет другого варианта. Негде больше отдохнуть. Нет возможности поехать на море также, потому купаемся», — убеждают отдыхающие.

Новости Украины: в Кропивницком нет ни одного пляжа и запрещено купаться в реках

Среди куч мусора между пляжными полотенцами по берегу идут спасатели — предупреждают о водной опасности. Кроме грязной воды, еще и не обследовано дно и отсутствие спасательных постов. С начала года в водоемах уже утонули 25 человек. Однако прогнать отдыхающих из берегов права не имеют, утверждают спасатели. «Мы видим, что несмотря на наши предостережения, люди все равно купаются в местах, где этого сделать нельзя. Конечно запретить мы им не можем, но мы проводим разъяснительную работу, просим их, и предупреждаем об опасности», - говорят спасатели.

Между тем, чиновники мэрии от комментариев, почему не обустроены по крайней мере берега рек, отказались. Попросили время для изучения ситуации. Будто за последние как минимум десять лет им этого времени не хватило.

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