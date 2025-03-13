В Третьей штурмовой сообщили, ощущалась ли на фронте пауза в помощи со стороны США

По словам Жорина, если ограничение разведданными и было, то частичным. Непосредственно прямой оторванности от информации не было.
Подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин ответил, ощутимы ли на фронте последствия переговоров в Джидде, по результатам которых США пообещали возобновить помощь и обмен разведданными.
Об этом Жорин заявил в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема из Мосейчук".
"Во-первых, на фронте такие вещи ощущаются не сразу. Надо понимать, что поставки техники и разведданных не односекундны с США на линию фронта. Все это имеет сроки логистики, доставки, обработки, анализа и всего прочего", — объясняет военный.
По его словам, если говорить о разведывательных данных, то они имеют много уровней и много составляющих. Имеются составляющие спутниковых данных, из которых можно узнать, что происходит на земле у противника на оккупированных территориях или в РФ. Также могут быть разведывательные данные через разведсети.
"Есть очень много уровней. Если и ограничение разведданными было, то оно было частичным, непосредственно прямой оторванности от информации к счастью не было", – говорит Жорин.
Если говорить о поставках техники, вооружении, то, по мнению заместителя командира 3-й ОШБр, на сегодня на фронте чрезвычайно важна не сама техника.
"Предоставление технологий иногда важнее, чем какой-то танк, который все меньше принимает прямого участия в боевых действиях", – говорит Максим Жорин.
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Удавка Трампа. Тема из Мосейчук. 68 выпуск
Ранее директор Национальной разведки США Тулси Хаббард подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной отменена.
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