"В три часа взорвалось все": житель пострадавшей многоэтажки в Киеве рассказал, как его семья спаслась

У мужчины пострадала квартира и автомобиль, припаркованный рядом с домом.

Житель многоэтажки в Голосеевском районе Киева рассказал, что взрыв прогремел около 03:15 ночи. В это время он вместе с женщиной и ребенком прятались в кладовке.

Об этом Андрей рассказал сайту ТСН.ua.

По словам мужчины, после взрыва в квартире отпала штукатурка, а лифты не работали.

"В три часа ночи, в 03:15, взорвалось все. Мы в то время с женой и ребенком прятались в кладовке. Выбежали, лифты уже не работали, выкорчеваны были. Мы выбежали сюда, увидели это все, побежали в укрытие", – отметил мужчина ТСН.ua.

Автомобиль Андрея сильно пострадал / Фото: ТСН.ua

Он уточнил, что его квартира находится на десятом этаже, она не сильно пострадала. Чего не скажешь об автомобиле, который был припаркован у подъезда. Обломками повреждены капот, крыша и стекло.

Житель многоэтажки отметил, что из квартир людям разрешили забрать вещи в сопровождении полицейских.

Напомним, в ночь на 30 мая российская армия снова атаковала Киев беспилотниками. Враг выпустил 31 "шахедов", 29 из них уничтожила противовоздушная оборона. Почти все БПЛА были поражены на подступах столицы и в небе Киева.

Житель пострадавшего дома в Киеве рассказал, как его семье удалось спастись

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