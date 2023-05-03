В Трускавце разразился скандал из-за "шведского стола": могут ли гостиницы ограничивать гостей в количестве еды (видео)

Разбираемся, что такое шведский стол и могут ли ограничивать гостей.

В одной из гостиниц в Трускавце во Львовской области возник конфликт между отдыхающими и администрацией заведения из-за "шведского стола". По словам гостей, в ресторане им не разрешили одновременно взять кусок мяса и рыбы, хотя должны были брать что и сколько пожелают.

Об этом в соцсетях рассказала Ярослава – одна из клиенток гостиницы. На видео можно услышать, как возмущенная посетительница подошла к сотруднице с требованием выдать ей еще еды. Ее поддержали другие.

Работница кухни отказалась это делать. В конфликт в ресторане вмешалась руководительница гостиницы. Она заявила, что люди набирают слишком много еды и накладывают продукты грязными ложками, из которых уже ели.

Отметим, что самый дешевый номер в этом отеле стоит 1100 грн в сутки. На сайте отеля указано, что для гостей в ресторане действует "шведская линия" на завтрак, обед и ужин.

ТСН.ua обратился к администратору отеля Royal Geneva Hotel за комментарием по поводу конфликта в ресторане. Однако она отказалась общаться. "Мы не даем никаких комментариев", – ответила администратор Виктория.

Что такое шведский стол

Система питания "шведский стол" достаточно удобна и практична, рассказала ТСН.ua заместитель декана факультета гостинично-ресторанного и туристического бизнеса КНУКИИ Ксения Приходько. Особенно при гостиницах с большим номерным фондом, ведь благодаря ней можно накормить всех гостей отеля в относительно короткие сроки, выделяемые на питание.

На "шведском столе" еда находится в свободном доступе, а ее ассортимент должен быть разным: закуски, холодные блюда, каши, горячие блюда, блюда из яиц, овощи, фрукты, десертная группа, ассортимент напитков. В основу сервировки системы "шведского стола" положена подача уже готовых блюд, которые выбираются по вкусу гостя из выставленных на специальных столах или линиях раздачи.

Каждый гость может выбрать себе еду в соответствии со своими гастрономическими предпочтениями. Формат обслуживания: с частичным обслуживанием официантами или самообслуживание. Это зависит от категории отеля.

Могут ли гостей ограничивать в количестве пищи

Управляющая гостиничным комплексом в Буковеле Наталья Гавриленко объяснила ТСН.ua, особенность "шведского стола", заключается в том, что за едой можно подходить неограниченное количество раз и выбирать неограниченное количество блюд.

"Конечно, существует этикет "шведского стола", который говорит о том, что лучше сделать несколько подходов чем наложить много разных блюд в одну тарелку, и есть гость может столько, сколько хочет. Но не разрешается выносить еду с собой и приносить свою. Конечно, если гость возьмет с собой одну булочку, пирожное, яблоко или банан, никто ничего не скажет, а если после принятия пищи, гость начнет паковать с собой в "лоточки", пакеты и сумки, то это категорически не принято", – рассказала ТСН.ua Наталья Гавриленко.

Она отметила, что существует ряд правил, которые пытаются соблюдать организаторы питания по системе "шведский стол". 1 апреля 2023 вступил в силу национальный стандарт ДСТУ, в котором также есть описание требований и понятия "шведского стола".

"Это неправильно ограничивать в еде гостей при системе питания "шведский стол". Считается, что человек может взять столько, сколько влезет в тарелку, и сделать несколько подходов. Очень плохо, когда гость возьмет много, а потом – не съест и это все пойдет в мусор", – говорит управляющая гостиничным комплексом.

Что касается этикета, гостиницы знакомят своих гостей с правилами с помощью информационных табличек, объяснений со стороны администрации заведения и работников ресторана, пояснила Наталья Гавриленко.

"Кстати, в Турции вводили штрафные санкции. Если гость не съел большое количество продуктов, которые взял на тарелку, то должен был заплатить штраф. Но начался ковид, и эта ситуация затихла", — добавила она.

Наталья Гавриленко отметила, что при правильном подходе к организации "шведского стола" у гостиницы не будет проблем. А именно рационально спланированное меню, правильная последовательность выкладки на линии раздачи, правильная работа обслуживающего персонала.

"Ну и в результате получаем и соответствующий экономический показатель и удовлетворение или неудовлетворение гостя. В Трускавце, скорее всего, что-то неправильно было спланировано", – предположила руководительница гостиничного комплекса.

Или рыба, или мясо: в санатории Трускавца вспыхнул скандал из-за шведского стола

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