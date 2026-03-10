В центре Киева собаки покусали нардепа: что известно

Овчарка (иллюстративное фото) / © Associated Press

В Киеве народного депутата искусали собаки в парке во время пробежки.

Об этом сообщил сам пострадавший нардеп Григорий Мазураш.

По словам политика, в момент пробежки женщина гуляла в парке с двумя овчарками без намордников и поводков. Судя по всему, Мазурашу попал в беду где-то в центре Киева.

Мужчина уже подал заявление в полицию. По словам политика, он не хочет, чтобы женщину штрафовали. Но старается, чтобы правоохранители разыскали владелицу собак и провели с ней профилактическую беседу, чтобы так не делала на будущее, потому что по парку гуляют женщины с детьми.

Фото укуса собаки Григория Мазураша.

В полиции Киева ТСН.ua подтвердили, что такое заявление от нардепа действительно поступало.

«Проверку проводит Печерское управление полиции. Владелицей собак оказалась 41-летняя местная женщина», — сообщили нам в полиции Киева.

Также сообщили, что полиция уже составила протокол по ст. 154 КУоАП (Нарушение правил содержания собак и кошек).

