Эксклюзив ТСН
152
1 мин

В центре Одессы продают квартиру за 8 тысяч долларов: площадь жилья впечатляет (фото)

Квартира имеет общую площадь всего 15 м², а кухня — 6 м².

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
В центре Одессы продают квартиру за 8 тысяч долларов / Фото иллюстративное

В центре Одессы продают квартиру за 8 тысяч долларов. Несмотря на привлекательную цену, ее площадь составляет всего 15 квадратных метров.

Объявление размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.

Продавец пишет, что однокомнатная квартира расположена в так называемом «Царском доме» на третьем этаже трехэтажного здания.

Квартира имеет общую площадь всего 15 м², а кухня — 6 м². В объявлении говорится, что в ней установлены качественные входные двери, металлопластиковые окна, есть линолеум на полу и обои на стенах. Внутри оборудована система индивидуального отопления.

Судя по фото, квартира нуждается в ремонте.

