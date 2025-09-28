- Дата публикации
152
1 мин
В центре Одессы продают квартиру за 8 тысяч долларов: площадь жилья впечатляет (фото)
Квартира имеет общую площадь всего 15 м², а кухня — 6 м².
В центре Одессы продают квартиру за 8 тысяч долларов. Несмотря на привлекательную цену, ее площадь составляет всего 15 квадратных метров.
Объявление размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.
Продавец пишет, что однокомнатная квартира расположена в так называемом «Царском доме» на третьем этаже трехэтажного здания.
Квартира имеет общую площадь всего 15 м², а кухня — 6 м². В объявлении говорится, что в ней установлены качественные входные двери, металлопластиковые окна, есть линолеум на полу и обои на стенах. Внутри оборудована система индивидуального отопления.
Судя по фото, квартира нуждается в ремонте.