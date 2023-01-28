"В туалетах такого нет": россияне уничтожили больницу Высокополья, бесчинствовали и в поселке

Поселок Высокополье в Херсонской области пережил полгода оккупации — там, говорят местные, несколько десятков убитых и пропавших без вести. Даже после пяти месяцев воли в нормальную жизнь вернуться здесь не могут, говориться в ТСН.

В бывшей больнице, которая была превращена в штаб оккупантов, теперь даже невозможно стоять, не то что обследовать людей. “Грязь и не просто грязь, а нагадили. В туалетах, пожалуй, такого нет, как то, что они оставили после себя. Это был один из рентгенологических кабинетов, на стенке вы видите сгоревший дентальный аппарат, который был последний из новых аппаратов. Таково с каждым кабинетом. Что не могли забрать, просто крушили”, — говорит директор Высокопольской больницы Наталья Корниенко.

На пятом этаже сидели снайперы, а в подвале российские врачи обустроили госпиталь. Теперь часть этажей придется сносить, чтобы местным было, где лечиться, под поликлинику выделили другое помещение. Оно тесное, избитое, но все же целее. Каждый день сюда обращаются до 40 пациентов.

После освобождения Высокополья еще полтора месяца было под обстрелами. Россияне добивали, что не успели уничтожить. Нынешнее помещение поликлиники почти не имело целых окон, крыша была избита, всюду дырки от вражеских снарядов. Помог соседний Криворожский район. “Мы обеспечили теплом эти здания и есть свет у них перезимовать. Люди могут прийти и получить эти самые необходимые медицинские услуги”, – говорят в ОВА.

Наталья пришла в больницу, потому что после пережитого в оккупации скачет давление. Вспоминает, как россияне чуть не убили ее мужа, а дом — уничтожили. "Они танком одним заехали. Он только вышел из дома в сарайчик и тут как шарахнуло, весь дом полностью, мы остались бомжами, у нас нет ничего”, — рассказывает женщина.

С тремя детьми, мужем и родителями оккупацию в Высокополье пережила и Юлия. Все ютились в соседском подвале, боялись бежать из-за постоянных обстрелов и угроз оккупантов. “У него была такая фраза: “Хоть малый, хотя старый, расстрел на месте. Все он забрал – и технику, и у детей позабирал, игрушки даже”, – рассказывает об одном из налетов россиянина-оккупанта.

Муж Юлии рассказывает, как хоронил пятерых убитых россиянами людей. Сейчас помогает эксгумировать их и другие тела, чтобы полиция зафиксировала преступления РФ. “Вырыли всю семью. Те, кто ограбил их сейф, забрали у них, они пошли пожаловались к их командиру, и потом на вечер приехали их расстреляли, прямо в голову. Еще много пропавших без вести, никто не знает, где они”, — рассказывает Сергей.

Дети в Высокополье играют на разбитых подворьях. Родители латают дыры в избитых домах и радуются, что по родному поселку уже не ездят российские танки.

Читайте также:

Евросоюз накажет Беларусь за поддержку российской агрессии против Украины: стали известны подробности введения санкций

Коронавирус "Кракен" в Украине: пациент с единственным подтвержденным случаем имел средне тяжелое состояние

В окрестностях Угледара продолжаются настоящие дуэли реактивной артиллерии: враг бросает резервы на штурм