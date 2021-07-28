В Турции горят популярные среди украинцев курорты: пострадало уже более 50 человек

В Турции горят популярные среди украинцев курорты: пострадало уже более 50 человек

Огонь тушат более 4 сотен спасателей.

Лесные пожары на турецких курортах. Горят популярные среди украинцев районы Анталии и Сиде. Во время пожаров уже пострадали более полусотни человек. Часть из них госпитализировали с ожогами и удушьем. По информации МИД, украинцы за помощью не обращались. В Анталии говорят, с пожарами таких масштабов, дела еще не было.

Об этом 28 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Гигантские облака черного дыма поднимаются над провинцией Анталия — это один из самых известных турецких курортов, излюбленное место отдыха десятков тысяч украинцев. Огонь очень быстро распространяется — за несколько часов охватывает все большие площади и подходит к жилым районам. Местные жители срочно уезжают.

В регион срочно направили 19 вертолетов и более сотни пожарных машин. Огонь тушат более 4 сотен спасателей. За несколько часов сообщают — пожар удалось сдержать на подступах к трассе Анталия-Алания.



Самая сложная ситуация в городе Манавгат — там огонь добрался к нескольких домов в центральной части города. Такие жуткие кадры выкладывают в сеть местные жители.

Власти Антальи эти пожары уже назвали самыми мощными в истории провинции, впрочем уверяют курортным зонам пока ничто не угрожает. Хотя дым и пепел долетают и на побережье. Причиной возгораний называют сухую и очень жаркую погоду. В районе Анталии столбики термометров стабильно поднимаются выше 40 градусов по Цельсию.

Напомним, в Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до + 50°С, вспыхнули масштабные лесные пожары.

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