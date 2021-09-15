В Турции рекордный прирост коронавируса за последние 4 месяца: почему произошел скачок больных

В Турции рекордный прирост коронавируса за последние 4 месяца: почему произошел скачок больных

В Турции ситуация с коронавирусом ухудшилась, когда в разгар туристического сезона отменили большинство ограничений.

В популярной среди украинских туристов Турции зафиксировали самый высокий уровень заболевания коронавирусом за последние четыре месяца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

За последние сутки, 14 сентября, в Турции почти 28 тысяч новых случаев коронавируса. И этот показатель самый высокий с мая.

Рекордно высокая и смертность от болезни в туристической стране, в частности, жертвами коронавируса в сутки стали до 276 человек.

Эпидситуация в стране ухудшилась с середины июля, когда в разгар туристического сезона отменили большинство ограничений в стране. И теперь ситуацию улучшить не может даже активная кампания вакцинации, хотя в Турции по крайней мере одну прививку получили более 80% населения.

Новости мира: в Турции зафиксирован самый высокий уровень заболевания COVID-19 за последние 4 месяца

Напомним, Турция ввела новые правила и ограничения для невакцинированных туристов : касается это и украинцев.

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