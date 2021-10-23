В учреждения пускают только с COVID-сертификатами и тестами: как Сумы адаптируются к "красной" зоне

В учреждения пускают только с COVID-сертификатами и тестами: как Сумы адаптируются к "красной" зоне

В городе возникли очереди из желающих вакцинироваться.

Сумская область адаптируется к "красной" зоне карантина, которая начала действовать в регионе с 23 октября.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Сумах в субботу все работает, заведения питания и магазины не закрылись. Поскольку к "красной" зоне успели подготовиться. Работали как продовольственные, так и непродовольственные рынки. Работники вышли на работу со справками о тестировании или прививками. И были готовы предъявлять их проверяющим. На входах многих заведений вывешены так называемые "зеленые сертификаты", которые свидетельствуют, что весь персонал привит. Такие же требования и к посетителям. Кто не имеет соответствующего документа — в заведение пройти не может.

"В прошлый раз в "красной" зоне мы были закрыты, потому что не имели возможности работать. На сегодняшний день мы работаем, потому что наш персонал 100% вакцинирован", — говорит управляющая делами ресторана Алена Иншина.

В один из торгово-развлекательных центров пускают только половину тех посетителей, которые хотели бы попасть. В остальных просто нет соответствующих документов — COVID-сертификатов или тестов, говорит директор ТРЦ Владимир Лободин.

Коронавирус в Украине: к "красным" областям добавилась Сумская

В Сумах сегодня невероятные очереди из желающих привиться. Кое-где люди стоят по 3:00. Потому что понимают, что не смогут попасть ни в магазин, ни воспользоваться межобластной общественным транспортом. Центры вакцинации работают и в выходные.

А центры массового тестирования — круглосуточные. За 280 гривен можно получить результат экспресс-теста.

"Только какие-то ограничения способствуют тому, что люди идут вакцинироваться. Когда стал запрет или требование к тому, как люди должны передвигаться в общественном транспорте, тогда ринулись большим потоком", — говорит заместитель директора областного медицинского центра социально-опасных заболеваний Виктория Литвинова.

Сейчас Сумщина в тройке лидеров по количеству привитых в сутки — более 10 тысяч человек. Но "ковидные" цифры тоже высокие — сегодня больше тысячи новых больных, 26 человек умерли. Больницы переполнены, не хватает аппаратов ИВЛ, дополнительные кровати устанавливают уже в поликлиниках.

В понедельник, 25 октября, с каникул на обучение возвращаются 1-4 классы. В старших — дистанционка. Но в школах, где привиты 100% педагогов, позволили очное обучение.

Напомним, в Украине "покраснеют" еще две области. Со вторника, 26 октября, режим строгих карантинных ограничений введут в Ровенской и Николаевской областях. Сейчас в "красной" зоне находятся шесть регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Сумская области.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку