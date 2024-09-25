В Угледаре – ад: войска РФ окружают город, ситуация критическая

В Угледаре на Донетчине критическая ситуация! Враг начал штурм города, пытается его сравнить с землей. Кроме этого, появилось заявление, что 72-я механизированная бригада ВСУ, почти два года обороняющая Угледар, рискует оказаться в "котле".

Что известно о ситуации в городе – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Оккупанты "стирают" Угледар

Так выглядит сейчас Угледар. Оккупанты просто "стирают" город с лица земли и засыпают его всем имеющимся оружием. Цель – взять город в окружение, аналитики Deep State уже назвали ситуацию критической:

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"Ситуация вокруг города критическая и продолжает усложняться. Ка*апы пробуют окружить населенный пункт, а параллельно с этим они его просто равняют с землей артиллерией, КАБами и т.д. Держать до последнего — значит ставить руины выше цены наших военных, что недопустимо. Про сегодняшние последствия нужно было думать раньше, а теперь уже поздно. Хотя бойцы 72 бригады не сдаются и, несмотря ни на что, продолжают выполнять свою работу. Ка*апы просто уничтожают целые города и села авиационными бомбами из самолетов, которые должны были уничтожаться, но нечем".

Враг своими ударами уничтожает Угледар/Скриншот с видео

Бойцы 72-й бригады под риском окружения?

Обороняют Угледар уже почти два года бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ. А в январе и феврале 2023 года именно 72-я бригада под Угледаром разгромила российские войска, превосходившие ее по численности. Впрочем, 24 сентября аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что бригада истощилась и теперь ребята оказались под риском оцепления оккупантов:

"72-я механизированная бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но даже лучшим образом оснащенная бригада не может держать оборону вечно, а два года – это большой срок для ведения боевых действий без передышки" .

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Что нужно, чтобы ситуация изменилась?

Аналитик отмечает, что ранее 47-я механизированная бригада ВСУ, которая непрерывно воевала на юге и востоке страны с июня 2023-го, была окончательно выведена из передовой, несмотря на нехватку хорошо оснащенных бригад для ее замены. Кроме того, бригада также совершила подвиг: почти два года защищала один и тот же прифронтовый город от сил армии РФ, которые всегда преобладают. Теперь, подчеркивают Forbes, нужна помощь или замена. Впрочем, по мнению аналитика, ресурсов для этого у Украины нет:

"Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, формируемых армией, испытывают острую нехватку современной техники. По словам президента Украины Владимира Зеленского, автомобилей достаточно для полного оснащения только четырех бригад", – отмечает эксперт.

О том, что момент, когда ситуацию в городе можно было изменить, потерян, пишет и один из военных.

Продвижение врага в районе Угледара

По состоянию на 24 сентября оккупанты уже продвигались с запада Угледара к дороге Богоявленка — Угледар. Военные говорят, если этот участок будет перерезан, перспектива на оборону города растает на глазах. И отмечают, что нужно не то чтобы принимать решения, а принимать целый план мер для того, чтобы сохранить жизнь ребят и не усугубить ситуацию еще больше.

О том, что сейчас нужно принимать срочные решения по бригаде, которая обороняет Угледар, говорит и волонтер Сергей Стерненко:

"Ситуация критическая, хотя воины 72 бригады и делают больше, чем способен человек. В ближайшие дни враг захватит Угледар. И, кажется, на высшем уровне не совсем понимают, какая там сейчас оперативная ситуация. Говорил еще раз с защитниками Угледара. Необходимо немедленно принимать решение, направленные на сохранение жизни наших людей, которые бъются там в полуокружении".

О риске окружения в Угледаре известно не один день!

О том, что бригада может попасть в окружение, 23 сентября говорил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо". Тогда он отметил, что одна из причин этого — "некоторые просчеты в организации оборонной операции со стороны украинских Сил обороны":

"На самом деле такая проблема имеет место быть. Причем не все связано исключительно с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Даются в знаки и некоторые просчеты в организации оборонной операции со стороны украинских Сил обороны. Это надо признавать".

Он констатировал, что, учитывая заявления военных из Угледарского направления, в частности офицерского состава, складывается абсолютно четкая картина. И к сожалению, она не радужная:

"Вариантов выхода из этой ситуации с малыми потерями не так много. Удержим ли мы под контроль над Угледаром – у меня серьезные сомнения. Настолько масштабны фланговые удары со стороны российской армии, что, кажется, еще немного и наши защитники в Угледаре могут оказаться в окружении" .

Чтобы этого не произошло, говорит Селезнев, нужно какое-то чудо:

"Но я в чудеса не верю. Я верю, что офицеры соответствующего направления, действующие в районе Угледара, будут принимать рациональные решения. Ключевое – не территории, а сохранение жизни наших военных".

Карта продвижения врага в районе Угледара 24 сентября

Почему уволили командира 72-й бригады?

О том, что ситуация в этом направлении обостряется, сообщали еще в начале сентября и аналитики Института изучения войны. Тогда оккупанты как раз начали активнее наседать на Угледар. Аналитики предполагали, что цель наступления россиян в этой части Донетчины – ликвидация украинского выступления к западу и юго-западу от Донецка и дальнейшее продвижение к трассе Н-15 Донецк – Запорожье. Ибо именно это создаст условия для дальнейшего продвижения армии РФ на Покровском направлении, которое до сих пор остается для нее приоритетным.

Но интересно, что за несколько дней до выводов и заявлений аналитиков, 21 сентября, становится известно, что как раз в дни ожесточенных боев в Угледаре командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Героя Украины Ивана Винника сняли с должности. А в соцсетях оперативного командования "Север" появляется сообщение об этом со словами благодарности командиру и заявлением, что его не просто увольняют, а наоборот – повышают:

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"Командир славной боевой 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, полковник Иван Винник назначен на высшую должность с целью продвижения по службе для передачи боевого опыта. Полковник Винник – пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира. Под его руководством не прошла команда. Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из самых больших наступлений за время российско-украинской войны. Опытный, смелый, мудрый. Хранит и уважает личный состав, независимо от звания и должности, однако требователен к ответственному выполнению задач. "С таким командиром не страшно идти в бой!", "Это лучший командир, с которым я служил за все годы", – так скажут большинство, а то и все солдаты, сержанты и офицеры бригады без преувеличения. Искренняя благодарность и честь знаменитому командиру мощной бригады! Благодарим Вас за профессионализм, выдержку и стойкость! Желаем успехов и развития в дальнейшей службе для умножения всех достижений, ускорения нашей победы и мира на украинской земле!"

Экс-командир 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев Иван Винник/Фото: "Армияинформ"

Скандальное заявление Безуглой о смене командира бригады

Мы ни в коем случае не спорим ни с характеристикой командира, ни с его достижениями, ни с его повышением. У человека есть звание Героя Украины и звание Народного Героя Украины, а это о чем-то говорит. И собственно вопрос в том, почему в такое сложное для бригады время опытного командира решают заменить? В момент, когда аналитики кричат о том, что город на грани полной оккупации, а бойцы могут оказаться в окружении.

Перед этим одиозная нардеп Марьяна Безуглая уже обращала внимание на это решение и сделала скандальное заявление:

"Поскольку преступная ротация 72-й бригады, которая могла бы привести к потере Угледара по мотивам Торецкой ротации, была сорвана (при этом по ротации распространяли лживые слухи, что бригаду должны были выводить на восстановление, вместо этого ее собирались перебросить на новое сложное направление) Сырский решил снизить боеспособность подразделения, устранив командира бригады. Это уже произошло с рядом других опытных командиров, что всегда имеет негативные последствия. Иначе как генеральским "лайфхаком" по разрушению армии и потере территорий такую ​​кадровую политику не назовешь. Какие мотивы у командования постоянно менять командиров бригад и батальонов, разрывать подразделения и прикомандировать их друг к другу вместо формирования постоянных, сплоченных коллективов? У генеральской мафии есть целая концепция: они считают, что система с командирами-"пассажирами", управляющими "чужими" подчиненными, становится максимально податливой для выполнения любых, даже самых нелепых задач".

Народная депутат Марьяна Безуглая / Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Что означает потеря Угледара?

К утру 25 сентября новые заявления сделали и в Институте изучения войны. Аналитики считают, что потенциальный захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход вражеских наступательных операций на западе Донецкой области:

"Угледар не является особенно важным логистическим узлом — российские войска уже контролируют большинство основных дорог, ведущих к Угледару (дорога Т0509 Угледар-Пречистовка, дорога С050524 Павловка-Угледар, и Т0524 Угледар-Марьинку) и, вероятно для трассы С051134 на Богоявленку артиллерийскими обстрелами с близкого расстояния, поэтому захват населенного пункта не предоставит российским войскам неотложный доступ к новой дороге, а также не отрежет украинские войска от дороги, которая имеет решающее значение для их материально-технического обеспечения".

В то же время геолокационные кадры за 24 сентября демонстрируют, что российская армия продвинулась к востоку Угледара до улицы 12 Десантников. Этот факт подтверждает сообщение российских и украинских источников о том, что захватчики прорвались на восток города в период с 23 по 24 сентября. Российские войска также пытаются продвинуться на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и юго-западном фланге через Пречистовку. Вероятно, враг пытается оцепить группировку украинских сил в Угледаре и заставить их отступить:

"23 и 24 сентября западные СМИ и украинские военные эксперты и журналисты неоднократно предупреждали, что постоянные российские атаки и продвижение на флангах Угледара угрожают окружением украинского гарнизона в пределах населенного пункта, что может заставить украинские войска покинуть этот район, который уже более двух лет является важным украинским опорным пунктом".

По мнению экспертов, россияне могут захватить весь Угледар. Однако то, как быстро и легко они смогут это сделать, будет зависеть, в частности, от принятия решений украинской стороной:

"Если украинское командование решит, что риск оцепления Угледара российскими войсками или расходы на оборону самого населенного пункта в условиях городских боев слишком велики, украинские войска могут отступить, что позволит российским войскам захватить Угледар относительно быстро и без вступления в ближний бой".

Как предотвратить окружение Угледара?

В то же время там отметили – если украинские войска решат защищать Угледар и смогут предотвратить попытки рашистов окружить город, враг может отступить.

Российским силам может быть трудно прорваться через населенный пункт, который украинские войска укрепляли более двух лет. Кроме этого, в Институте изучения войны указали – если оккупанты не захватят Угледар относительно быстро, на их маневр на флангах города может повлиять начало осенних дождей. Это существенно усложнит продвижение через преимущественно сельскую местность вокруг Угледара, поскольку она станет болотной. И прежде всего нужно думать о жизни украинских воинов.

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