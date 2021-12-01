В Украине 257 тысяч человек живут с ВИЧ: в каких областях больше всего и где можно бесплатно провериться

В Украине 257 тысяч человек живут с ВИЧ: в каких областях больше всего и где можно бесплатно провериться

Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом.

В Украине около 257 тысяч человек живут с ВИЧ. К сожалению, каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе из-за пренебрежения бесплатной возможностью сделать тест на эту инфекцию.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 1 ноября.

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По его словам, больше всего ВИЧ-инфицированных в юго-восточных областях – Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Донецкая. Национальная стратегия преодоления эпидемии ВИЧ, как пояснил глава Минздрава, направлена на профилактику, своевременную диагностику заболевания, уход и лечение.

"Эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине является второй по величине среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям медицинских учреждений и общественных организаций даже в условиях карантинных ограничений из-за COVID-19 в прошлом году 2.5 млн человек обследовались на ВИЧ, у 19 тысяч было обнаружено ВИЧ и 18 тысяч начали лечение. На фоне масштабного расширения доступа к антиретровирусной терапии заболеваемость ВИЧ-инфекцией стабильно снижается", — подчеркнул Ляшко.

Глава Минздрава уточнил, что в прошлом году 2,5 тысячи человек с ВИЧ умерли. Основная причина этих последствий – поздняя диагностика болезни.

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"Несмотря на все наши усилия, у каждого третьего человека впервые ВИЧ-инфекция была обнаружена уже на стадии СПИДа. Каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе. Это происходит потому, что люди пренебрегают доступной и бесплатной возможностью сделать тест на ВИЧ-инфекцию", — указал Ляшко.

В частности, протестироваться на ВИЧ можно у семейного врача, в любом учреждении здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь в рамках программы медицинских гарантий и в пунктах тестирования неправительственных организаций.

"Из-за пандемии COVID-19 мы видим существенное снижение тестирования ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты. Это снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ к лечению. Препараты для лечения ВИЧ-инфекции, закупаемые за средства государственного бюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев", — добавил глава Минздрава.

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