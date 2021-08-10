В Украине 4G покроют основные международные автотрассы: Федоров назвал сроки

К середине 2022 года операторы должны обеспечить доступ к 4G для 95% населения Украины.

До конца этого года 4G-связь должна появиться на четырех международных трассах. А к середине 2022-го доступ к скоростному Интернету должны иметь до 95% населения Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Что касается дорог, в этом году операторы планируют покрыть Интернетом основные международные трассы - "Киев — Одесса", "Киев — Днепр", "Киев — Харьков" и "Киев — Львов". Мы упрощаем бюрократические преграды, помогаем ускорить процессы с местной властью для того, чтобы покрыть дороги быстрее", — сказал Федоров.

Он уточнил, что "вообще был подписан меморандум с операторами, и определенные лицензионные условия, согласно которым они должны до середины 2022 года обеспечить доступ к 4G для 95% населения Украины".

Раньше сообщалось, что SpaceX планирует к осени обеспечить мир беспроводным Интернетом.

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