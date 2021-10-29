В Украине 70 медиков подозревают в подделке COVID-сертификатов: им грозит тюрьма

В Украине COVID-сертификаты подрабатывают жулики, врачи и туроператоры.

В Украине против более 70 медиков правоохранители открыли уголовные производства из-за подделки COVID- сертификатов. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Об этом в программе "Право на владу" на "1+1" сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

В Украине из-за фальшивых COVID-сертификатов открыли 870 уголовных производств.

"На сегодняшний день мы имеем 870 уголовных производств и 92% из этих уголовных производств касаются именно подделки документов. Затем идет мошенничество, затем — несанкционированное вмешательство в компьютерные и электронные сети. Первое — это мошеннические действия. Их можно оценивать по-разному. Сидит наш гражданин дома, на ксероксе производит COVID-сертификаты и затем через сеть Интернет их продает. Конечно, мы отслеживаем эти продажи и изымаем "сертификаты". Или мошенники работают с мест лишения свободы и просто требуют деньги у граждан на карточные счета", – объяснил Игорь Клименко.

Глава Национальной полиции подчеркнул, что продают фальшивые COVID-сертификаты также и медики. Против 70 врачей и медработников уже открыты уголовные производства.

"Более опасно и не понятно гражданам Украины — это когда люди, призванные защищать, лечить болезни прибегают к подделке документов. Более того, они пользуясь доступом к государственному реестру таким образом зарабатывают деньги. Я хочу сказать, что таких производств у нас более 70 в отношении врачей и медработников. За это им грозит до 5 лет заключения. И следующая категория — это туроператоры, предлагающие целые пакеты. И в этот туристический пакет также входит COVID-сертификаты", — подчеркнул Игорь Клименко.

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Напомним, в Польше задержали более 500 украинцев с фальшивыми COVID-сертификатами.

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