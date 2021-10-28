В Украине 80% госпитализированных пациентов с COVID-19 - кислородозависимые

Инфицированные пациенты потребляют гораздо больше кислорода, чем раньше.

В настоящее время 80% госпитализированных пациентов с коронавирусом – кислородозависимые.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы министерства, потребление кислорода выросло в "пять, семь, десять раз".

"Когда говорят, что кислорода остается на один-два дня. Давайте (как пример – Ред.) возьмем ЦРБ. Поставлена либо кислородная станция, либо криоцилиндр на две тона. Потребление кислорода – полторы тона в день. Раньше две тона хватало на семь-десять дней. Подвозила цистерна раз в неделю. Сейчас приходится подвозить раз в день, раз в два дня — для того, чтобы повинью пополнять запас", — сообщил Ляшко.

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Как сообщалось, в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу из-за регламентных работ на 10-15 дней. Еще у одного производителя в западной Украине возникли технические неисправности.

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