В Украине – ажиотаж на рынке дров: стали известны цены и об открытии интернет-магазина

Сегодня на рынке дров – определенный ажиотаж, ведь украинцы активно запасаются ими на зиму. Процедуру закупки дров существенно упростили, а вскоре запустят работу еще и соответствующего интернет-магазина.

По сравнению с прошлым годом, цена на дрова в Украине выросла примерно на 25%.

Об этом рассказал глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в прямом эфире "1+1" в рамках совместного информационного телемарафона.

"Украинцы уже так активно запасаются дровами. На рынке наблюдается определенный ажиотаж, но я уверяю, что все будет хорошо. К отопительному сезону каждая семья, каждое предприятие будет обеспечено дровами", – сказал глава Гослесагентства.

Он также сообщил о существенном упрощении процедуры выписки дров.

"Сегодня надо обратиться непосредственно в лесничество. Их у нас в Украине – 1560 плюс другие лесопользователи, где вы можете сделать заявку на дрова, оплатить ее либо через "Приват24", либо через терминал, и затем решить вопрос по доставке. Можно заказать с доставкой, можно забрать прямо дрова в лесу", – объяснил Болоховец.

Кроме того, он сообщил, что министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец поставил задачу – до начала отопительного сезона создать интернет-магазин дров, который будет унифицирован для всей страны. То есть, не выходя из дома, можно будет заказать дрова любой породы, а также колотые или не колотые.

"По сравнению с прошлым годом, цена на дрова выросла примерно на 25%. Прежде всего, это связано с ростом цен на энергоносители, топливо, которые используются для заготовки дров. Цену на дрова устанавливают областные администрации", — рассказал глава Гослесагентства.

"Цена разная. На севере, конечно, дрова дороже — в пределах от 500-600 гривен за метр кубический. На юге, на западе они дешевле — более 200 гривен за метр кубический. Я имею в виду заготовленные дрова, которые находятся в лесу. Конечно, транспортировка, рубка, перемещение – это существенные дополнительные расходы", – добавил чиновник.

В Украине запускают интернет-магазин дров: какие цены

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 в Украине планируют начать после 15 октября, учитывая погодные условия. Нынешней зимой цена на газ для населения не изменится. Она составит 7420 грн за 1 тыс. куб.

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