В Украине блокируют налоговые накладные: чем это чревато и что говорят предприниматели

В Украине налоговые накладные блокируют без понятных бизнесу причин, а НДС по ним не возвращается. В то время как глава налогового комитета Даниил Гетманцев отчитывается о рекордных поступлениях в бюджет за счет роста поступлений по этому налогу. По неофициальным подсчетам бизнес ассоциаций, под своеобразные санкции налоговой попала почти половина предприятий Украины.

Подробности блокировки налоговых накладных — в сюжете ТСН.

Фермер Михаил Блонский из Меджибожа руководит семейным бизнесом: выращивает сою, пшеницу, гречку. Артем Кравченко занимается оптовой торговлей в Кропивницком – кофе и чаем. Предприниматель Эдуард Литун из Хмельницкого – официальный дистрибьютор технологического оборудования, которое он продает и устанавливает. Каждый из них занимается бизнесом много лет и имеет свое ноухау как зарабатывать деньги. Они живут в разных городах, но одно обстоятельство их объединяет: и у Михаила, и у Артема, и у Эдуарда заблокированы налоговые накладные.

История этих предпринимателей типична, говорит директор бухгалтерской компании Ирина Браткевич. Ее фирма консультирует клиентов по вопросам налогообложения, поэтому наша собеседница знает все нюансы.

"В 2019-м появилось постановление кабмина 1165 года. Именно тогда оно появилось, когда главой комитета таможенной и налоговой политики стал Даниил Гетьманцев. Тогда очень расширился перечень для блокирования налоговых накладных — очень с расширенной и размазанной формулировкой", — отмечает она.

Явление стало массовым в сентябре прошлого года. Электронная система единого реестра налоговых накладных была переведена на сокращенный режим работы вместо круглосуточного: с 08:00 до 18:00. Задержка даже на минуту – проблемы.

"Самые массовые блокировки начались в октябре 2022-го. Когда уже аграрии собрали свой урожай, его нужно сбывать. Сбывают на территории Украины, потому что с логистикой проще возникает блокировка. Клиенты вместо того, чтобы работать в бизнесе и платить налоги, вынуждены доказывать налоговые, что операция была легальная. Это занимает от месяца до года", – говорит Ирина Браткевич.

В налоговой объясняют, что таким образом они борются с налоговыми скрутками. Это форма воровства из государственного бюджета. Схема, отработанная семьей Виктора Януковича, действенна до сих пор.

Ее всегда объясняют на апельсинах или бананах. Итак, импортер ввозит в Украину, например апельсины. С них уплачивает налог на добавленную стоимость – 20%. Эта сумма засчитывается импортеру в налоговый кредит – то есть государство их потом должно вернуть. Далее эти апельсины продают уже с наценкой за наличные деньги. По закону, импортер должен заплатить в бюджет НДС по наценке минус налоговый долг государства. Но он не отчитывается о продаже, а делает фиктивное соглашение с так называемыми скрутчиками – якобы продает эти апельсины, хотя на самом деле продает налоговый кредит, который имеет. Далее эти апельсины якобы перерабатывают и продают бизнесу, не платящему НДС.

Автор радикальной идеи блокирования налоговых накладных – депутат Даниил Гетьманцев. В своем телеграмме-канале он заранее поздравил всех бизнесменов с успехами реформы. "Добрый вечер, налогоплательщики. Добрый вечер, бизнесмены. Добрый вечер, налоговики. Прошло уже более 2 месяцев, как в Украине не работают так называемые скрутки. Мы доказали, что это реально, что мошенничество по НДС может не работать вообще", — подчеркивал Гетманцев.

На практике ситуация несколько иная. Презумпция невиновности отменена — под санкции попадают все. Экономист Илья Несходовский называет поражающие цифры. "Под блокирование налоговых накладных, по разным оценкам, попали от трети до половины бизнеса".

А это значит, что порядочных бизнесменов облагают налогом дважды. То есть, деньги с оборота компании будут заморожены на счетах налоговой. Особенно сложно малому и мелкому бизнесу.

"Вместо того чтобы платить непосредственно заработную плату своим работникам, ты вынужден переплачивать НДС. Потому что тебе заблокировали налоговую накладную. Так что ты не получишь налоговый кредит и НДС платишь больше", — говорит Илья Несходовский.

За этим тянется еще одна проблема: теоретически эти деньги можно разблокировать. Просто бизнесмену нужно доказать налоговой, что он не скрутчик, а реальный бизнесмен.

"Вы подаете объяснение и документальное подтверждение. Объяснение – это уже объемный документ. Очень большой объем работы чтобы его составить. Вам нужно показать, что ваша операция была товарной. Также аспект этого вопроса: вам нужно показать, что вы реальный бизнес. Вам нужно описать историю своей компании", — пояснил адвокат Роман Блажко.

В среднем папка с документами должна содержать более двухсот страниц. Среди них штатное расписание, договор аренды помещений, уставные документы. Их еще предстоит отсканировать и правильно загрузить в налоговую.

"Гетманцев сказал, что это делается через два часа, а на практике, если бы он попытался сделать сам, он бы знал, что это занимает более долгое время. Сбор документов, сканирование, отправка, а потом уже эти накладные разблокируют. Но за это время мы попадаем в такой период, когда мы не можем зарегистрировать другие накладные, нужно пополнять свой кабинет собственными средствами, поступающими обычно в налоговую", — говорит предприниматель Артем Кравченко.

Пока наши герои собирают пакеты документов для разблокирования налоговых накладных. Артем из Кропивницкого просит помощи в бизнес ассоциации. Эдуард Литун из Хмельницкого будет обращаться к юристам. У Михаила из Меджибожа уже есть эта папка на двести страниц. По его словам, если не сработает, то уйдет в тень.

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