В Украине будет построена первая школа под землей: где именно и что известно

Стали известны новые подробности о первой в Украине подземной школе, которую планируется построить в Харькове. Напомним, ранее в своем Telegram-канале о такой инициативе рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии для ТСН.ua, эту школу построят в прямом смысле того слова под землей. При этом это учебное заведение - не прежнее укрытие и не будет располагаться в метрополитене.

"Местоположение не называем по понятным причинам. Мы строим ее по последним существующим нормативным документам, которые только поступили. Планируем строить и дальше такие школы", — рассказал нам Игорь Терехов.

Он уточнил, что речь не идет о каком-то прежнем бомбоубежище. "Это будет новое здание", – уточнил городской голова.

К этому добавил: "Школа рассчитана на 450 учеников, которые будут учиться в одну смену".

По словам Терехова, ему пока не известно, будут ли аналогичные подземные школы строить в других городах, страдающих обстрелами российских оккупантов.

Напомним, в Киеве переименуют учебные заведения, названия которых связаны с РФ.

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