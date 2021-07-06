В Украине будкт автоматически взимать средства с должников: как работает механиз и кого он касается

В Украине будкт автоматически взимать средства с должников: как работает механиз и кого он касается

Речь идет о тех, кто не платит алименты, штрафы или квартплату.

В Украине с 6 июля заработала система, которая ускоряет взыскания средств с должников. Речь идет о тех, кто не платит алименты, штрафы или квартплату. Необходимую сумму будут блокировать на счетах автоматически, после соответствующего решения суда.

Как будет работать механизм, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Новая система отличается большей оперативностью. В частности, если ранее человек задолжал деньги, а не возвращала их, то ситуацию решали с помощью государственных или частных исполнителей. Для того чтобы арестовать средства на счетах, их нужно было найти — разослать запросы во все 73 украинские банки. Потом — все необходимые документы отправляли по почте. За время этих процедур должники могли успеть снять все деньги со своих карточек и не платить. Отныне все это должно отойти в прошлое.

Сейчас упрощается сама процедура списания: она будет автоматизированной. Более того, банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Поэтому исполнитель будет знать, сколько денег на счету, и сможет арестовать только нужную сумму, а не все, что есть.

Украинские банки будут блокировать счета должников

Нововведение коснется тех, кто внесен в единый реестр должников. Туда попадают украинцы, которые не платят периодические платежи, такие как коммуналка или алименты более трех месяцев. "Бояться прежде всего надо должникам — должникам по судебным решениям. Теперь после этих изменений взимать с них деньги будут еще быстрее", — говорит адвокат Лаврентий Царук.

Для того, чтобы списали средства по-прежнему требуется решение суда. Поэтому человек в любом случае будет знать, что процесс взыскания задолженности начался. Для тех, кто не уклоняется от уплаты долгов, юристы рисков не видят. Кроме этого, такая система давно работает в Европе и должнна ускорить процесс взыскания задолженности.

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