В Украине будут трещать 20-градусные морозы: где будет холоднее и долежит ли снег до Нового года

В Украине будут трещать 20-градусные морозы: где будет холоднее и долежит ли снег до Нового года

В Украине скоро начнется настоящая зима со снегопадами и трескучими морозами.

Уже с этой ночи украинцев ожидает существенное похолодание с трескучими морозами, кое-где — до 19 градусов мороза. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются еще снегопады.

Как долго продержится такая морозная погода, где будет холоднее и долежит ли снег до Нового года — в сюжете ТСН.19:30.

Синоптик Наталья Птуха рассказывает, сегодня ночью, 21 декабря, европейская зима, которая длилась в Украине 2 недели, закончится и начнется настоящая зима. Идут пока самые крепкие морозы в этом сезоне. На смену умеренному нулю градусов к Украине придет резкое понижение температуры. Ниже столбцы опустятся на западе и северо-востоке.

"Температура уже с завтрашнего дня в Украине будет ночью 7-13 мороза, днем 3-10 мороза. В Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины ночные морозы могут быть 12-19 градусов, то есть очень такие прохладные ночи", — говорит синоптик.

В Киеве из-за значительного похолодания сегодня, 20 декабря, открыли 40 пунктов обогрева. Во время таких экстремальных перепадов температур особенно осторожным следует быть пожилым людям или имеющим проблемы с давлением, говорят медики. Также среди советов — не пренебрегать шапками и перчатками, надевать теплую и желательно водонепроницаемую обувь, пить теплые напитки и стараться не перемерзать на улице.

В Украине резко снизится температура воздуха и начнутся снегопады

Как сообщают синоптики, на несколько дней вместе с морозом придут и небольшие снегопады. Дальше — без осадков и временами из-за облаков будет выглядывать солнце. У природы нет плохой погоды, так резюмируют прогноз синоптиков люди, которых мы опросили.

Нынешняя зима так же переменчива, как и предыдущие. Поэтому надеяться, что морозная погода задержится надолго – не стоит. Синоптики прогнозируют, что уже к концу этой недели температурные качели качнутся в другую сторону и нас снова ожидает значительное потепление. Поэтому больше всего и этот Новый год будет без снега и без мороза.

Напомним, в Киеве вечером в понедельник, 20 декабря, начался сильный снегопад. Всего через 20 минут вся земля покрылась слоем снега.

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