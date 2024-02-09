В Украине будут уникальные виды войск: что известно об этом

В составе ВСУ появятся Силы беспилотных систем. Такой указ подписал президент Владимир Зеленский.

Зачем нам создавать новый род войск? Какие у него будут задачи - об этом в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Радионовой.

Дроны на фронте очень важны - они поражают оккупантов и спасают жизни воинов ВСУ. Морские дроны изменили ситуацию в Черном море.

"Все это сегодня реальность. Вот эта такая роботизированная война, она перешла из фильмов, из фантастики в нашу обыденность", - говорит Максим Жорин.

Дроны ВСУ

В Украине создали настоящую армию дронов и первые в мире ударные роты БпЛА. Очень эффективные на передовой. С июня 2023 по январь 2024 года они поразили более 14 тысяч целей. Это подразделения в составе Вооруженных сил, которые работают по новой доктрине и с новым подходом к менеджменту - убеждают в Минцифре, которая занимается проектом "Армия дронов".

Украина имеет две сотни компаний, строящих дроны, а 67 образцов БпЛА получают контракты от государства. Еще в 2022 году их было всего 7. В прошлом году произведено и закуплено в 100 раз больше дронов, чем в 22-м. Тогда государство выделило исторический бюджет на дроны - 40 миллиардов гривен. В планах на этот год - миллион FPV-дронов и сотни других видов беспилотников. И создание в ВСУ отдельного рода войск. Со своим командованием, подразделениями и высокотехнологичным оружием - роботами и дронами.

Дроны ВСУ

"И это будет подразделение, у которого мышление совсем по-другому смотрит на решение задач. Потому что мы понимаем, что есть распространение радиоволн. Как может летать БПЛА под РЭБом, как обойти тот РЭБ, как сделать прорыв противовоздушной обороны РФ", - говорит эксперт Анатолий Храпчинский

Командир-дронщик из третьей штурмовой под псевдонимом "Абдула", на счету у которого и его ребят десятки уничтоженных дронами вражеских целей: от российских воинов и до танков и многомиллионных станций РЭБа - создание отдельных сил тоже поддерживает.

От украинских производителей дронов ТСН тоже услышала одобрительное да. Главное, чтобы руководили новыми силами профессионалы - говорит Андрей Фиалковский, директор компании, которая с 2016 года производит БПЛА для ВСУ.

Важно для производителей сейчас - это постоянный диалог с представителями государства, прогнозируемость закупок на достаточно долгий период времени - не квартал, а год-полтора, потому что доставка в Украину некоторых комплектующих, которые очень важны для создания высококвалифицированных дронов занимает иногда полгода.

Инициатор создания нового отдельного рода войск в нашей армии - Минцифра. И ее глава Мийхало Федорив - пока детали раскрывать не спешит.

Какими будут новые силы ВСУ должен разработать Кабмин и утвердить СНБО. Среди задач от президента - создание спецподразделений, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей и лучших специалистов в эту сферу.

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Напомним, в октябре прошлого года Служба успешно атаковала дронами Афипский НПЗ, на котором производили миллионы тонн авиационного горючего для вражеских самолетов.

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