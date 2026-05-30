В Украине будут устанавливать мини-ТЭЦ: как они будут работать зимой (видео)

На всех объектах критической инфраструктуры Украины в обязательном порядке должны установить современные когенерационные установки. Это позволит добавить системе дополнительные 2 гигаватта мощности и существенно повысит энергетическую устойчивость страны — заявила Юлия Свириденко в эксклюзивном интервью ТСН.

В начале этого года в стране уже работало 250 таких мини-ТЭЦ, однако еще две сотни единиц дорогостоящего оборудования стояли без дела под открытым небом из-за нехватки средств на монтаж у местных громад.

Что такое комбинированная генерация, как опыт Винницы спасает от 18-часовых отключений света и спасут ли мини-станции Украину следующей зимой — разбирался корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

Мини-ТЭЦ: как работает когенерация

Механическое сердце новенькой мини-ТЭЦ визуально очень похоже на двигатель большого грузовика. Здесь есть подвижный вал, мощный генератор, свечи зажигания, а также привычные масляный и воздушный фильтры — почти все, как в классическом автомобиле. Однако вместо того, чтобы крутить колеса и приводить транспорт в движение, этот промышленный газовый двигатель одновременно вырабатывает и электрический ток, и тепловую энергию.

В этом и заключается главный секрет комбинированной генерации, или «когенерации». Эта технология позволяет из одного вида топлива — преимущественно природного газа — получать сразу два дефицитных ресурса. Обычные дизельные или бензиновые генераторы, которые массово используют украинцы, на такое не способны, ведь они просто выбрасывают огромные объемы тепла в атмосферу.

Среди других существенных преимуществ мини-ТЭЦ — их полностью автоматическая работа. Оборудование не требует постоянного присутствия персонала на объекте: оператор может дистанционно выполнять роль диспетчера или управлять всеми параметрами системы непосредственно со своего мобильного телефона из любой точки мира.

Опыт Винницы: тепло в домах несмотря на 18-часовые отключения света

Благодаря своевременной установке такой газовой установки одна из крупнейших коммунальных котельных Винницы прошлой зимой не останавливалась ни на минуту, хотя свет в жилых кварталах города суммарно выключали по 16-18 часов ежедневно. При обычных условиях действует жесткое правило: нет электричества в сети — останавливаются насосы и исчезает тепло.

Однако эта компактная когенерационная машина самостоятельно подпитывала внутренним электричеством все энергоемкое оборудование огромной котельной, помогала бесперебойно греть воду для горожан, а стабильные излишки произведенной электроэнергии успешно отдавала в общую сеть для других соседних потребителей. На сегодняшний день в Виннице эффективно работают уже 10 таких мини-станций.

Роман Фурман, заместитель Винницкого городского головы: «Все установки, которые подключены смонтированы — община направила около 150 млн грн, остальные около 900 млн грн — это установки, оборудование от доноров, международных партнеров в виде технической помощи».

С началом систематических российских атак на крупные объекты магистральной украинской энергосистемы международные партнеры начали массово завозить в Украину сотни малых и больших когенерационных комплексов. Однако иногда это дорогостоящее оборудование длительное время просто лежало на складах под открытым небом.

Валерий Вербовский, представитель компании по обслуживанию когенерационных установок: «Эта установка пришла бесплатно. Но когда нужно было выполнять проект, монтажные работы — это большие суммы, и не у всех общин эти суммы есть».

Среди других причин торможения процесса специалисты называют начальное равнодушие некоторых руководителей на местах к новым технологиям, технически устаревшее оборудование советских котельных, в которое трудно интегрировать современные цифровые двигатели, острый дефицит профильных инженеров и отсутствие реальной государственной поддержки на первых этапах.

Правительство упрощает правила и выделяет деньги из резервного фонда

В Кабинете министров уверяют: ситуация кардинально изменена. В этом году правительство полностью ликвидировало бюрократические преграды, максимально упростило все согласительные и разрешительные процедуры для введения мини-ТЭЦ в эксплуатацию, а также поддержало местные власти финансово.

Юлия Свириденко, премьер-министр: «Наша задача была идентифицировать все когенерационные установки, которые были приобретены или переданы нашими партнерами, и дать деньги на их присоединение. Мы это сделали, источником был резервный фонд, чтобы все регионы, которые имели на балансе установки, могли это сделать уже сейчас».

Обязательное оснащение объектов критической инфраструктуры автономными источниками питания до начала холодов должно дать украинской энергосистеме существенный запас прочности. Кроме того, когенерация позволяет сделать важный стратегический шаг к построению так называемой распределенной энергетической системы, которую врагу значительно труднее уничтожить ракетами.

Александр Гуля, эксперт энергетического рынка, менеджер компании-производителя: «В энергосистеме Украины все было построено на крупных центрах выработки электрической энергии, они все обозначены на картах советского союза. И именно распределенная генерация является принципом построения новой энергетики страны».

Однако новые мини-ТЭЦ из-за своей важности теперь автоматически становятся еще одной приоритетной мишенью для ударов врага. Поэтому украинские энергетики и военные параллельно разрабатывают надежные системы локальной защиты для каждого такого критического объекта. Сооружаются прочные бетонные накрытия, обустраиваются подземные бункеры и устанавливается эффективная антидроновая защита сетками. Европейские коллеги уже приезжают в Украину, чтобы лично перенимать этот уникальный военный опыт.

Сейчас, в конце мая, большинство когенерационных установок в областях временно стоят на технической паузе. Украинские газовые хранилища активно закачивают голубое топливо для будущего стабильного отопительного сезона, а мощные солнечные электростанции за счет длинного светового дня пока успешно перекрывают текущий дефицит в энергосети. Впрочем, новые когенерационные установки продолжают непрерывно поступать от международных партнеров, что существенно увеличивает шансы украинцев уверенно и без блэкаутов пережить следующую зиму.

