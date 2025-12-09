В Украине будут вакцинировать по-новому: что нужно знать

Вакцинация / © pixabay.com

Реклама

Со следующего, 2026 года в Украине начинает действовать обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Главные изменения касаются введения новой обязательной вакцины, а также смещения сроков введения некоторых препаратов на более ранний возраст, в соответствии с европейским опытом.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

ВПЧ: бесплатная вакцинация «от рака» для подростков

Ключевым нововведением является включение вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) в перечень обязательных и бесплатных прививок.

Реклама

ВПЧ является основной причиной рака шейки матки — заболевания, которое ежегодно диагностируют у 3 тысяч украинок, и тысяча из них умирает. Со следующего года для борьбы с этой болезнью государство начнет прививать девочек в возрасте 12-13 лет с помощью 9-валентной вакцины. Она защищает от самых опасных штаммов вируса и станет бесплатной и обязательной с 1 января 2026 года. Мировой опыт, например в Австралии, которая начала эту программу 18 лет назад, свидетельствует, что массовая вакцинация почти полностью преодолевает рак шейки матки.

Изменения в сроках вакцинации младенцев и детей

Кроме ВПЧ, предусмотрен ряд изменений в схемах вакцинации против других инфекционных заболеваний, основанный на опыте европейских стран:

Против туберкулеза (БЦЖ): Прививки будут проводить через 24 часа после рождения ребенка , а не на 3-5 сутки, как это происходит сейчас.

Против вирусного гепатита В: Меняется схема введения доз. Если сейчас прививают на 1-й день, затем в 2 и 6 месяцев, то с 2026 года будут защищать в 2, 4, 6 и 18 месяцев .

Против кори, паротита и краснухи (КПК): Вакцинация, как и раньше, начинается в год, но вторую дозу будут вводить раньше — в 4 года , а не в 6 лет.

Против полиомиелита: Со следующего года вакцинация будет проводиться исключительно с помощью инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ), содержащей убитый вирус. Кроме того, прививки в 14 лет отменяется. Таким образом, дети будут получать меньшее количество доз.

Если вы начали прививать своего ребенка по старому календарю и запутались в нововведениях, педиатр или семейный врач поможет скорректировать индивидуальный график прививок.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 НОВОСТИ 9 декабря. Скандал с избиением артистов! Падение самолета РФ. Судьба российских активов