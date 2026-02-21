В Украине будут выдавать 2 млн грн на покупку квартиры: кто может получить деньги

Жилищные ваучеры для ветеранов-ВПЛ: как получить / © ТСН

С конца февраля 2026 года в Украине стартует реальное финансирование программы жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий (УБД) или инвалидность вследствие войны. Однако путь к собственному дому для тысяч защитников превратился в очередной «круг ада» из-за технических сбоев в реестре и бюрократии.

Корреспондент ТСН Ирина Маркевич разбиралась, кто сможет получить компенсацию и почему система «Дія» пока не справляется с наплывом желающих.

Кто имеет право на ваучер?

Программа рассчитана на переселенцев с оккупированных территорий, которые соответствуют следующим критериям:

Имеют статус УБД или инвалидность вследствие войны. Имеют зарегистрированное жилье на оккупированной территории. Не имеют собственной недвижимости на подконтрольной территории. Не получали ранее компенсаций за жилье по другим государственным программам.

Сумма ваучера составляет около 2 миллионов гривен. Он будет действительным в течение 5 лет, а приобрести жилье можно в любом регионе Украины (первичный или вторичный рынок).

Технические сбои: почему ветераны не могут подать заявку?

Военнослужащий ВСУ Евгений Тузов, который спасал людей в Мариуполе, а теперь защищает Украину на фронте, пытался подать заявку десятки раз. Его трехкомнатная квартира в Мариуполе потеряна, а в Киеве, где он находится на лечении, цены на аренду заоблачные.

Евгений Тузов, военнослужащий ВСУ: «Система выдает: „Дія не нашла данных о вашем имуществе“ или „Реестр недоступен, попробуйте позже“. Как возможно пройти все эти круги ада? Я военный, у меня нет тыла, я не могу найти угол для себя, пожилой мамы и собаки, с которой никогда не расстаюсь».

В Министерстве цифровой трансформации ситуацию пока не комментируют официально, но в соцсетях отвечают: о проблеме знают и работают над ее решением.

Наталья Козловская, заместитель министра развития общин: «Проблема в том, что не все документы людей есть в реестрах в цифровом виде. Если они существуют только в бумажном формате, „Дія“ их просто не видит».

По информации ТСН, в конце марта — начале апреля подать заявку на ваучер можно будет не только через приложение, но и в ЦПАУ. Там документы, которых нет в электронных базах, можно будет добавить вручную.

16 квадратов на 7 человек: история семьи Богомоловых

Семья Александра Богомолова из Бахмута ждет решения уже более двух месяцев. Александр воюет уже четыре года, а его жена Ольга с двумя детьми и тремя родителями-пенсионерами ютится в одной комнате общежития площадью 16 кв. м в Черновцах.

Ольга Богомолова, переселенка из Бахмута: «Мы живем в общежитии. Туалет и душ — на 10 человек. Стирка по расписанию. Мой муж говорит, что когда возвращается на фронт, то едет „домой“, потому что в такой давке отдохнуть невозможно. Мы уже четыре года как бомжи, каждый день ждем тот „маячок“ от Дії».

Хотя комиссия в Черновцах уже приняла положительное решение по этой семье, статус у «Дії» не изменится, пока городской совет не утвердит это на сессии.

Хватит ли денег на всех?

По состоянию на февраль 2026 года:

30 000 человек уже подали заявки.

9 000 заявок уже подтверждено местными комиссиями.

14 миллиардов гривен выделено государством на первый этап.

Этой суммы хватит примерно на 7 000 семей. Это означает, что ваучеров уже одобрено больше, чем есть реальных денег в бюджете. В профильном министерстве уверяют: если ресурсов не будет хватать, будут обращаться в Минфин за дополнительными средствами из резервного фонда.

Финансирование должно открыться в конце февраля. Для многих время является критическим фактором — отец Александра Богомолова так и не дождался нового дома, умер от онкологии в эвакуации. Его прах семья хранит не похороненным, чтобы сделать это там, где наконец появится их новый дом.

