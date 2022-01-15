В Украине бурлила непогода: шквальный ветер валил деревья, рвал электропровода и срывал крыши

В столице погиб мужчина, на авто которого упало дерево.

Ветер, которого в Киеве не видели почти полтора столетия, налетел в столицу. Порывы были более 20 метров в секунду: если перевести в километры – это до 80 километров в час. Сильный ветер был не только в столице: сносило деревья, рвало электропровода и валило новогодние елки в разных областях. Около полутора тысяч населенных пунктов остаются без электричества.

Какой беды наделала непогода в Украине, рассказали в сюжете ТСН.19:30 за 15 января.

Киев. Дерево падало с таким трём, что людям показалось, что это взрыв. Ветви до сих пор разбросаны на десятки метров. Ствол перекрывал всю улицу. Дерево завалило бетонный забор, уличный фонарь, а затем упал на припаркованные авто.

Одному из них – прямо на крышу. Внутри были люди. Женщину, которой 54 года, получили очевидцы еще до приезда спасателей. Врачи забрали ее в тяжелом состоянии. Мужчины же, достать было сложнее. Спасателям пришлось вызвать кран, чтобы поднять дерево. А затем с помощью специального оборудования резать. Погибшему было 68 лет.

Трагедией могло обернуться и падение дерева на авто, которое двигалось и в Оболонском районе столицы. Машине погнуло крышу. Люди успели пригнуться. Всего в столице ураган завалил десяток деревьев. Кроме того, сорвал утепление с многоэтажки, швырял, как игрушечные, мусорные контейнеры.

В Киеве из-за сильных порывов ветра погиб человек | Новости Украины

В Харькове тоже срывало крыши. Пострадало около полусотни кровель. Не встали под порывами ветра светофоры. Кроме того, на 100-метровом флагштоке пополам разорвало государственный флаг. В харьковском аэропорту из-за непогоды не смог сесть самолет из Шарм-эль-Шейха. Его направили в Киев. Рейс в Турцию задержали на час. На улицах города полиция зафиксировала более 80 аварий.

В Ровенской области непогода повредила машины, а деревьями заблокировала автодороги. В регионе аварийные службы работали всю ночь.

Во Львовской области, кроме ветра, еще и был ледяной дождь — с молнией и громом посреди зимы.

Без молний, но обильным дождем поливало и Сумскую область. Впоследствии все это замерзало, образуя на улице сильный каток. Ветер просто сбивал с ног, говорят очевидцы.

А еще по всей стране падали новогодние елки. На Сумщине в Кролевце дерево от ветра не спасли даже шесть тросов, которыми оно было закреплено. В Белополье елку переломило пополам: хотя в ее основе была 15-метровая металлическая труба.

Такого сильного ветра, по крайней мере, в Киеве, синоптики не видели за последние 140 лет. По их прогнозам, ветреная погода продержится еще несколько дней. А снежная будет практически всю неделю.

По информации Укрэнерго, в результате порывов ветра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 271 населенный пункт в шести областях: Киевская – 130, Черниговская – 71, Житомирская – 48, Сумская – 12, Донецк – 6 и Луганская – 4. До возобновления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.