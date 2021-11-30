В Украине c 6 декабря усиливают карантин: кого и где коснутся новые ограничения (список)

Пускать без вакцинации и отрицательного ПЦР-теста будут в банки, АЗС, ветмагазины, аптеки и продовольственные магазины.

Ситуация с коронавирусом в Украине несколько улучшилась, но поскольку COVID-19 не отступает и появляются все новые штаммы, правительство приняло решение усилить карантин для невакцинированных граждан с 6 декабря, чтобы уберечь их жизни.

ТСН.ua рассказывает, что будет запрещено в регионах "желтой" зоны карантина для невакцинированных украинцев.

Какие ограничения в "желтой" зоне

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Об усилении карантина предупредил украинцев министр здравоохранения Виктор Ляшко, объяснив, что это вынужденный шаг и соответствующее решение правительство приняло еще 24 ноября, когда были внесены изменения в Постановление №1236. Новые ограничения в большинстве своем рассчитаны на "желтые" зоны и будут распространяться на невакцинированных украинцев.

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Следует уточнить, что по состоянию на 30 ноября "желтый" уровень действует в Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

По новым правилам в рамках "желтого" уровня запрещено, в частности:

проведение массовых мероприятий,

работа кинозалов и залов других заведений культуры,

деятельность спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и т.д.

работа кафе, ресторанов, баров и других подобных заведений, исключение – доставка или заказ с собой,

работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений,

межобластные и международные перевозки.

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Что запрещено невакцинированным в "желтых" зонах

Соответственно людям, находящимся в "желтой" зоне и не имеющим вакцинации по крайней мере одной дозой или у них отсутствует свежий отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, с 6 декабря будет запрещено:

участвовать в проведении всех массовых мероприятий: культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и т.п.;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

посещать бары, рестораны, кафе и другие заведения.

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В то же время, таким гражданам разрешается пользоваться услугами банков, заправок, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил – ношение маски и соблюдение физической дистанции 1.5 метра.

Работа учебных заведений

Согласно с обновленными правилами карантина, в "желтой" зоне учебные заведения для работы в обычном режиме должны иметь более 100% привитого персонала по крайней мере одной дозой вакцины против COVID-19. Запрещается работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более половины учеников и сотрудников.

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Ограничения "желтого" уровня эпиднебезопасности не будут применяться, если граждане, к примеру, вакцинированы против коронавируса или имеют справку о недавнем выздоровлении или результате ПЦР-теста, который является отрицательным.

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Следовательно, для деятельности того или иного учреждения все его работники и посетители должны иметь один из документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней)

"зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней)

международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней),

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа),

сертификат об излечении от COVID-19 (действующий 105 дней) или иностранный COVID-сертификат (действующий 365 дней).

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Раньше он действовал 120 дней.

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Как будет проверяться наличие вакцинации

Наличие сертификата проверяется работниками того или иного заведения. Впрочем, они должны не просто визуально осматривать их, а считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификатов с помощью приложения "Дія".

Без считывания сертификата документ считается непредоставленным и непроверенным, а в случае отсутствия у посетителей или сотрудников нужных "ковидных" документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

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Нормы, которые будут действительны и даже при наличии COVID-сертификата:

перевозка пассажиров в соответствующем количестве местам для сидения;

пребывание на улице с документами, подтверждающими личность;

соблюдение самоизоляции или обсервации.

Что будет запрещено в "желтой" зоне карантина от 6 декабря / Министерство здравоохранения Украины

Ограничение "красной" зоны

Новые нормы коснулись и "красной" зоны, где с 6 декабря будет разрешена работа бизнеса, учебных заведений, ТРЦ, спортивных и развлекательных заведений, непродовольственных рынков и магазинов в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений будут полностью иммунизированы и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген или сертификат об выздоровлении.

Попасть на работу или посетить заведение гражданам в "красной" зоне с одной дозой вакцины и "желтым" COVID-сертификатом не удастся, он будет недействительным. Для "красной" зоны требуется только "зеленый" COVID-сертификат, который выдается, в частности, после полной вакцинации.

Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодозной вакцины Janssen и двух доз двухдозной вакцины: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

Ужесточение правил карантина от 6 декабря / Министерство здравоохранения Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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