В Украине c 6 декабря усиливают карантин: кого и где коснутся новые ограничения (список)

Пускать без вакцинации и отрицательного ПЦР-теста будут в банки, АЗС, ветмагазины, аптеки и продовольственные магазины.
Ситуация с коронавирусом в Украине несколько улучшилась, но поскольку COVID-19 не отступает и появляются все новые штаммы, правительство приняло решение усилить карантин для невакцинированных граждан с 6 декабря, чтобы уберечь их жизни.
ТСН.ua рассказывает, что будет запрещено в регионах "желтой" зоны карантина для невакцинированных украинцев.
Какие ограничения в "желтой" зоне
Об усилении карантина предупредил украинцев министр здравоохранения Виктор Ляшко, объяснив, что это вынужденный шаг и соответствующее решение правительство приняло еще 24 ноября, когда были внесены изменения в Постановление №1236. Новые ограничения в большинстве своем рассчитаны на "желтые" зоны и будут распространяться на невакцинированных украинцев.
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Следует уточнить, что по состоянию на 30 ноября "желтый" уровень действует в Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
По новым правилам в рамках "желтого" уровня запрещено, в частности:
- проведение массовых мероприятий,
- работа кинозалов и залов других заведений культуры,
- деятельность спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и т.д.
- работа кафе, ресторанов, баров и других подобных заведений, исключение – доставка или заказ с собой,
- работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений,
- межобластные и международные перевозки.
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Что запрещено невакцинированным в "желтых" зонах
Соответственно людям, находящимся в "желтой" зоне и не имеющим вакцинации по крайней мере одной дозой или у них отсутствует свежий отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, с 6 декабря будет запрещено:
- участвовать в проведении всех массовых мероприятий: культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и т.п.;
- посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- посещать бары, рестораны, кафе и другие заведения.
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В то же время, таким гражданам разрешается пользоваться услугами банков, заправок, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил – ношение маски и соблюдение физической дистанции 1.5 метра.
Работа учебных заведений
Согласно с обновленными правилами карантина, в "желтой" зоне учебные заведения для работы в обычном режиме должны иметь более 100% привитого персонала по крайней мере одной дозой вакцины против COVID-19. Запрещается работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более половины учеников и сотрудников.
Какие нужны документы для смягчения ограничений
Ограничения "желтого" уровня эпиднебезопасности не будут применяться, если граждане, к примеру, вакцинированы против коронавируса или имеют справку о недавнем выздоровлении или результате ПЦР-теста, который является отрицательным.
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Следовательно, для деятельности того или иного учреждения все его работники и посетители должны иметь один из документов:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней)
- "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней)
- международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней),
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа),
- сертификат об излечении от COVID-19 (действующий 105 дней) или иностранный COVID-сертификат (действующий 365 дней).
Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Раньше он действовал 120 дней.
Как будет проверяться наличие вакцинации
Наличие сертификата проверяется работниками того или иного заведения. Впрочем, они должны не просто визуально осматривать их, а считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификатов с помощью приложения "Дія".
Без считывания сертификата документ считается непредоставленным и непроверенным, а в случае отсутствия у посетителей или сотрудников нужных "ковидных" документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
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Нормы, которые будут действительны и даже при наличии COVID-сертификата:
- перевозка пассажиров в соответствующем количестве местам для сидения;
- пребывание на улице с документами, подтверждающими личность;
- соблюдение самоизоляции или обсервации.
Ограничение "красной" зоны
Новые нормы коснулись и "красной" зоны, где с 6 декабря будет разрешена работа бизнеса, учебных заведений, ТРЦ, спортивных и развлекательных заведений, непродовольственных рынков и магазинов в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений будут полностью иммунизированы и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген или сертификат об выздоровлении.
Попасть на работу или посетить заведение гражданам в "красной" зоне с одной дозой вакцины и "желтым" COVID-сертификатом не удастся, он будет недействительным. Для "красной" зоны требуется только "зеленый" COVID-сертификат, который выдается, в частности, после полной вакцинации.
Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодозной вакцины Janssen и двух доз двухдозной вакцины: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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