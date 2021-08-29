В Украине четыре тысячи человек объединились в забеге на память о погибших воинах

В Украине четыре тысячи человек объединились в забеге на память о погибших воинах

На футболке каждого бегуна было указано имя воина, погибшего, защищая Украину.

Более 4000 человек в Украине бежали за отдельного погибшего воина Украины. Накануне Дня памяти защитников стартовал Всеукраинский забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Акция — в память о защитниках, погибших в русско-украинской войне. На старт вышли чуть ли не по всей стране и они бежали в память о погибших родственников или совсем незнакомых людей.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 28 августа 2021.

На футболке каждого бегуна — имя воина, погибшего, защищая Украину. Таким образом мы можем показать — свою память и дань уважения нашим героям.

На выбор для бега две дистанции — два с половиной или 10 километров. Люди преодолевают ее с флагами, на протезах и в колясках.

Например, волонтер Екатерина бежала за киборга Владислава Алексейчука. Он погиб в январе 2015 в боях за ДАП. Более года его считали пропавшим без вести. Нашли в братской могиле по ДНК и перезахоронили в родной Умани.

В центре Львова Зореслав бегал в бронежилете. На войне он с 14 года, боец батальона "Львов".

В Кропивницком Карен бегал в память о младшем брате — Игите Гаспаряне. Танкист погиб зимой 2015 году от вражеского снаряда. Игиту было 28.

Среди сотни ветеранов в Днепре бегал Сергей — в память о тезке и фронтовом товарище— Сергее Токмакове. В 2014 году тот погиб под Донецком во время обстрела "Град".

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Акции — уже три года. Забег начал отец погибшего "киборга" Алексея Дурмасенка — Павел. Он, как и каждый год — делает это за сына.

Напомним, что на Донбассе не прекращаются обстрелы, ранены еще двое бойцов.

Корреспонденты ТСН Иван Петричак, Алина Латанская, Роман Сыщенко, Елена Шворак, Антон Мачула и Наталья Волосацкая

Новости Украины: более 4 тысяч лиц поучавствовали в забеге в честь героев погибших в войне с Россией

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