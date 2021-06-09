В Украине COVID-сертификаты заработают с 1 июля: открывает ли этот факт границы в ЕС

На сегодня украинцам, которые привиты от вируса двумя дозами вакцины, пока выдают международное свидетельство о вакцинации.

В Украине COVID-сертификаты должны заработать с 1 июля в приложении "Дія". Они будут применяться как внутри страны, так и за рубежом. Документ будет доступен только украинцам, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

О том, почему не стоит охотиться за бумажными справками, а следует дождаться цифрового варианта сертификата — 9 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

На сегодня украинцам, привитым от вируса двумя дозами вакцины, пока выдают международное свидетельство о вакцинации. Однако это документ старого образца, действующий с 2005 года. Он содержит информацию на украинском и английском языках. Выдается семейными врачами или в том учреждении, где их прививали — по требованию.

Это международное свидетельство не гарантирует прохождения границ. Облегчить пересечение границ должен так называемый цифровой "ковидный" сертификат.

Он формируется на основе данных, которые уже есть в электронном виде. Во время вакцинации личную информацию, а также сведения о вакцине вносят в электронную систему. А уже с 1 июля в приложении "ДІЯ" автоматически появится "ковидный" сертификат. Его получат все украинцы, которые привились двумя дозами независимо от названия препарата.

"Ковидный" цифровой сертификат будет иметь QR-код. С его помощью на границе можно будет проверить информацию о прививках. Также этот документ с июля можно будет распечатать или на месте вакцинации, или в центрах предоставления административных услуг. Так называемый "паспорт" вакцинации будет использоваться как для внутренних потребностей так и для поездок за границу.

Новости Украины: Covid-сертификаты в "Дії" - когда заработают и пустят ли с ними за границу

COVID-сертификат в приложении "ДІЯ" должен появиться с 1 июля, а действовать в Европе начнет, как только совет ЕС объявит действующую дату.

Следует отметить, что "ковидный" сертификат будет иметь свой срок действия. Скорее всего это будет 180 дней. Однако это вопрос этот обсуждается в Европейском союзе. Украина присоединится к его решению.

Напомним, семь стран ЕС 1 июня начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоку. Это Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Сертификат будет доступен в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге.

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