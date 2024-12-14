В Украине дела в суде могут начать рассматривать по-новому: что об этом известно

На самом же деле в Украине суд присяжных действует еще с 2012 года.

В Украине может появиться суд присяжных, который украинцы не раз видели в новостях об американских судебных процессах. Это так называемая, англосаксонская модель. Присяжные в ней полностью отделены от суда и сами определяют вину обвиняемого. Обновленный законопроект, который приносит эту модель в Украину нардепы приняли в первом чтении.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Что известно о суде присяжных

После дела "беркутовцев" многие украинцы впервые узнали, что в Украине существует суд присяжных. Его сопровождало множество скандалов. Сначала коллегию не смогли сформировать, затем среди присяжных оказались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Поэтому в деле было несколько попыток отводов присяжных, пока не прозвучал финальный вердикт.

Суд во время дела "беркутовцев"

На самом деле в Украине суд присяжных действует еще с 2012 года. Он не был слишком распространенным, потому что украинская модель имеет свою специфику. Дела рассматриваются с участием двух судей и трех присяжных. Последних привлекают только в случае, когда об этом заявит обвиняемый. И только по делам, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы. Но и это не все. Именно судья руководит совещанием присяжных и объявляет решение.

"Это вряд ли можно назвать эффективным институтом присяжных", - говорит Денис Маслов, председатель комитета по вопросам правовой политики ВРУ.

Нардеп Дмитрий Маслов возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. Говорит, украинские реалии суда присяжных мало напоминают классическую «анлосаксонскую модель». Там присяжные полностью отделены от суда и сами принимают решения. И именно такой суд присяжный вскоре может быть и в Украине.

Соответствующий законопроект Верховная рада приняла пока в первом чтении. В документе предлагают увеличить количество присяжных до 8 и решения они будут принимать без участия судьи.

"О том, было ли преступление, или это лицо, которое обвиняется, совершило это преступление. И третий вопрос, виновато ли это лицо", - говорит Денис Маслов, председатель комитета по вопросам правовой политики ВРУ.

Это решение, согласно законопроекту, нельзя будет обжаловать. Только в случае, если самих присяжных выбирали с нарушениями. Сейчас присяжными могут быть лица-добровольцы из специального реестра. По новым нормам - присяжными не могут быть чиновники, адвокаты, нотариусы, люди из подсанкционных списков и с судимостями. А вот для всех украинцев, достигших 21 года и постоянно проживающих на территории юрисдикции суда - это может стать обязанностью.

Что говорят эксперты

"На присяжного, когда он выполняет обязанности присяжного, распространяются нормы независимости и неприкосновенности судей. Предусмотрены нормы по компенсации расходов, предусмотрены нормы по вознаграждению присяжного, которое будет равняться вознаграждению местного судьи, соответственно отработанному времени", - говорит Михаил Савва, член экспертного совета „Центра гражданских свобод“.

Участие граждан в заседаниях, уверены правозащитники, повлияет и на доверие к суду в целом. В прошлом году по результатам опроса группы «Рейтинг» для Консультативной миссии ЕС, судам доверяло лишь 25% украинцев.

"Широкое внедрение суда присяжных дает возможность народу почувствовать, что так в судах возможна справедливость", - говорит Михаил Савва, член экспертного совета „Центра гражданских свобод“.

Нововведения в Верховной Раде предлагают внедрять постепенно. Сначала суд присяжных будут использовать только для дел, где так же предусмотрено пожизненное лишение свободы. За прошлый год - в Украине таких было чуть больше полусотни. Но для их рассмотрения их присяжными нужно немало нововведений.

Что говорят в суде

В столичном Печерском районном суде объясняют - для такого количества присяжных необходимо будет переоборудовать залы и делать отдельные совещательные комнаты, где люди будут находиться длительное время. И это вызов для местных многих судов, которые из-за войны потеряли помещения или же эти помещения являются небольшими.

Другой аспект, которому государство также должно уделить внимание - работа с присяжными. Даже сегодня, когда участие является добровольным, многие отказываются. Потому что рассмотрение таких дел может длиться годами. В том же Печерском суде с 2019 года трижды не смогли сформировать суд присяжных. И поэтому передавали дело в другие суды.

"Не все граждане готовы годами ходить в суд и выполнять одну и ту же функцию. Потому что у них в принципе, меняются обстоятельства жизни. Особенно сейчас военное время, когда каждый для себя в определенный период принимает решение, или он выезжает из Украины, или не выезжает и какие дальше обстоятельства. Кроме того, если это касается сейчас мужчин, мы понимаем, что кто-то может быть мобилизован и так далее", - говорит судья.

Что говорят адвокаты

Если кто-нибудь из присяжных изменится, напоминают уже в Национальной ассоциации адвокатов Украины, дело придется заводить с начала. И это не единственная оговорка к законопроекту. Государство должно учитывать особенности военного положения, согласовать все нормы законодательства, чтобы закон действительно работал.

В комитете по правовой политике говорят – знают о большинстве озвученных судьями и адвокатами проблем. Так что до второго чтения законопроект пройдет немало доработок. Принять его надеются до конца следующего года. Чтобы в 2026 году в Украине смогли увидеть первое дело с участием нового суда присяжных.

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